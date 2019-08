Löffelschnitzen bei den Bachrittern

An Familiensonntagen bietet die Bachritterburg Kanzach von 13.30 bis 16.30 Uhr ein Mitmachprogramm zu einem bestimmten Thema. Für Sonntag, 1. September, werden auf der Burg Löffel geschnitzt. Im Hochmittelalter wurde hauptsächlich mit Holzlöffeln gegessen. So erfährt man einiges Interessantes über verschiedene Löffelfunde und -formen und was besonders spannend ist – man kann sich natürlich auch selbst einen eigenen Löffel schnitzen. Einfache kostenlose Übungsrohlinge stehen zur Verfügung; für das eigentliche Stück gibt es gegen eine kleine Gebühr auch Rohlinge aus besserem Holz. Fach- und sachkundige Anleitung beim Schnitzen ist selbstverständlich. Das Löffelschnitzen an sich ist nicht ganz einfach, kann aber von fingerfertigen Kindern bereits ab etwa zehn Jahren gut bewältigt werden. Jüngere Kinder brauchen eventuell noch etwas mehr Hilfe durch ihre Eltern oder Begleiter. Wie an jedem Sonn- oder Feiertag findet um 14 Uhr die freie Kurzführung durch den Wohnturm statt.