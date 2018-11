Im Eigenbetrieb Touristikmarketing fallen im kommenden Jahr wenige und eher kleinere Investitionen an, gab Kämmerer Franz-Xaver Menz im Gemeinderat den Überblick. Größere Ausgaben seien lediglich für die Erneuerung der Sani-Station bei den Wohnmobilstellplätzen vorgesehen. Die Anlagen seien mittlerweile veraltet, ergänzte Tourist-Info-Leiterin Elke Spielvogel. Ziel sei es, hier getrennte Anlagen für Frisch- und Brauchwasser zu schaffen. Vor der Umsetzung werde das Vorhaben aber noch detailliert mit dem Gemeinderat abgestimmt, so Bürgermeister Peter Diesch.

Für 2019 hat zudem die Marketingkonzeption Eingang in den Erfolgsplan gefunden. 20 000 Euro sind für den Prozess vorgesehen, der in Kürze beginnen soll. Für Theater, Kammerkonzerte und andere Veranstaltungen sind in diesem Jahr höhere Aufwendungen vorgesehen, 27 000 Euro gegenüber 24000 Euro im Jahr 2018. Durch höhere Einnahmen in diesem Bereich soll die Summe jedoch ausgeglichen werden.

Auf Ertragsseite schlägt vor allem die Erhöhung der Kurtaxe zu Buche, die 2019 für Einnahmen in Höhe von 133 000 Euro sorgen soll (2018 waren hier 105 000 Euro angesetzt). Eine detaillierte Kalkulation soll in der nächsten Ratssitzung folgen, stellte Menz in Aussicht. Für 2019 rechnet der Kämmerer mit Gesamterträgen in Höhe von 750 200 Euro, die abzüglich von der Gesamtaufwendungen von 969 700 Euro zu einem Jahresverlust von 219 500 Euro führen.

Rote Zahlen schreibt auch der Eigenbetrieb Marienheim. Notwendige Investitionen in der Vergangenheit führten nun zu „Abschreibungen, die nicht durch Mieteinnahmen gegenfinanziert werden können“, erläuterte Menz. So hätten sich in den vergangenen Jahren zwangsläufig Fehlbeträge ergeben. Dass das Minus 2019 mit 40 000 Euro allerdings nicht ganz so hoch ausfällt als im Vorjahr (minus 61 500 Euro), liegt vor allem an den mittlerweile sinkenden Abschreibungsbeträgen (2019: 130 000 Euro; 2018: 149 100 Euro).

Der Personalaufwand in Höhe von 735 000 Euro wird durch einen Personalkostenersatz in selber Höhe ausgeglichen. Die Anzahl der städtischen Mitarbeiter nehme nach dem Betreiberwechel 2011 sukzessive ab, so Menz. Neueinstellungen gehen seither auf das Konto der ZfP-Tochter Altenheimat Eichenau. Insgesamt werden derzeit noch um die 30 städtische Mitarbeiter beschäftigt, die aber 13 Vollzeitstellen entsprechen, ergänzte Hauptamtsleiterin Tanja Bloching.

Insgesamt betragen die Aufwendungen im Eigenbetrieb Marienheim 908 500 Euro. Ihnen stehen Erträge in Höhe von 868 500 Euro gegenüber.