Kurkonzerte beleben wieder Bad Buchau

Nach über eineinhalb Jahren Stillstand sind die Kurkonzerte im Bad Buchauer Kurzentrum von den Musikkapellen rund um den Federsee wieder aufgenommen worden und werden wieder fester Bestandteil des Gästeprogramms. Den Auftakt im Oktober machte die Stadtkapelle Bad Buchau und traf gleich auf einen gut gefüllten Saal. Für die Zuschauer galt die 3G-Regel, sie wurden am Eingang von Mitarbeitern der Tourist-Information begrüßt und kontrolliert. Im Saal selbst herrschte gute Stimmung, man fühlte regelrecht die Erwartung und Vorfreude der Besucher. Aber auch die Musiker waren freudig erregt, war es – abgesehen von einem Gottesdienst im Plankental – doch der erste Auftritt nach fast 20 Monaten Spielpause. Vieles habe sich verändert, eröffnete Ansager Karl-Heinz Kleinau das Programm – so seien die Schlagzeilen des letzten Kurkonzerts wie der Syrienkrieg oder das Bienenvolksbegehren völlig aus dem Blick geraten. Aber auch im Kleinen habe sich einiges verändert – die Uniformen vieler Musiker seien nach dem Lockdown deutlich enger geworden. Dennoch reichte die Luft der Blasmusiker für über eine Stunde Kurkonzertprogramm, das sich abwechslungsreich von Marsch und Polka über Big-Band-Rhythmen bis hin zu zwei Soli erstreckte. Und nicht nur die Musiker hatten Freude am Spiel, auch das Publikum zeigte sich sehr dankbar, was oftmalige „Bravo“-Rufe bezeugten.