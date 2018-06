Kurkonzert der anderen Art

In den Sommermonaten wird Bad Buchaus Stadtmitte zum „klingenden Marktplatz“. Für Liebhaber der guten Volksmusik dürften am Freitagabend Julian, Tatjana und Simon Popp – zu hören in Rundfunk und Fernsehen – keine Unbekannten gewesen sein, die für gute Stimmung sorgten.

Das Kurkonzert auf dem Marktplatz wird neben den Kur- und Feriengästen auch gerne von den Einheimischen besucht. Alle Sitzgelegenheiten, auch die der Straßencafés, waren voll besetzt, als ausnahmsweise keine der Musikkapellen aus dem Federseeraum aufspielten, sondern die Geschwister Popp aus Dischingen ein Stelldichein gaben.

Mit einer bunten Mischung von flotten, fetzigen Volksmusik- und Schlagertiteln, aber auch ruhigen, besinnlichen Balladen verstanden es die musikalischen Geschwister, das Publikum zu begeistern. Das Trio bot Musik fürs Herz – mal Volksmusik, mal Schlager, mal eigene Kompositionen. Sie agierten mit Leib und Seele, einem unschlagbarem Charme und ließen es auch an Professionalität nicht fehlen. Da Volksmusik zum Beispiel nicht ohne Glockenspiel auskommt, gaben die Drei auch eine tolle Glockenserenade zum Besten.

„Atemlos“ von Helene Fischer sei kein deutsches Volkslied, stellte Julian Popp trocken fest, aber sie hätten auch einige Volkslieder auf Lager, so richtig schönes, altes deutsches Liedgut. „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Am Brunnen vor dem Tore“ und, und… kamen beim mitsingenden Publikum gut an. Auch die Großmutter der Geschwister Popp sang hierbei als Solosängerin ihren Part.

Die kleine Showeinlage von Tatjana Popp dürfte manche Dame unter den Zuschauern ratlos gemacht haben: Wozu manche Frauen gefühlt Stunden brauchen, das schaffte Tatjana in wenigen Sekunden – nämlich einen rasanten Kleiderwechsel hinter dem Paravent. „Meine Schwester kostet mich Nerven“ war keine Feststellung der beiden Sänger, sondern eine Eigenkomposition der Popps – ein toller Gag! Mit „Sierra Madre“ als Zugabe bedankte sich das Trio nach über einer Stunde Unterhaltung beim Publikum.