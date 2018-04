Kunststück auf dem Rad missglückt

Bei einem Fahrradsturz hat sich am Mittwoch ein Jugendlicher in Bad Buchau verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 16-Jähriger gegen 12.30 Uhr im Hof eines Geschäfts in der Hauptstraße gewagte Manöver mit seinem Mountainbike gemacht. Dabei kippte er nach hinten und fiel auf den Rücken und verletzt sich leicht. Der junge Mann hatte keine Schutzausstattung an. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Experten gehen davon aus, dass mit Fahrradhelmen bis zu 80 Prozent aller Kopfverletzungen bei Radunfällen vermieden werden könnten, so der Hinweis der Polizei.