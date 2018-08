Kunst, Krempel und Raritäten

Wer kennt das nicht? Im Keller oder auf dem Dachboden türmen sich Dinge, die man die vergangenen Jahre nie mehr benutzt hat, die zum Wegwerfen aber zu schade sind. Und außerdem gibt es da bestimmt noch jemanden, der noch Freude daran haben könnte. Um diese Kunst, Krempel und sonstige Raritäten an den Mann oder auch Frau zu bringen, veranstaltet der Kleintierzuchtverein Bad Schussenried/Bad Buchau am Samstag, 25. August, in seinem Vereinsheim im „Alten Dohlenried“ in Bad Buchau seinen zweiten Kunst- und Krempelmarkt. Das Vereinsheim liegt etwas abgelegen im Grünen, jedoch ist der Verein auch auf schlechtes Wetter vorbereitet, denn die Ausstellungshalle bietet Schutz vor Überraschungen von oben. Tische werden bereitgestellt, sind aber nur in beschränkter Stückzahl vorhanden. Die Anmeldungen werden entsprechend ihres Eingangs berücksichtigt. Sollte kein Tisch mehr vorhanden sein, werden die Verkäufer frühzeitig darüber informiert. Der Flohmarkt beginnt um 9 Uhr. Die Marktbeschicker können ab 8 Uhr ihre Stände aufbauen. Interessierte Käufer können bis 16 Uhr stöbern. Da nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen rund um das Vereinsheim zur Verfügung stehen, weist der Vereinsvorstand die Besucher darauf hin, dass auch die öffentlichen Parkmöglichkeiten am städtischen Freibad genutzt werden können.