Kulinarisches aus der Zeit der Ritter

Dass es sich in Oberschwaben gut und gerne leben ließ, beweist am Sonntag, 6. Mai, der gemeinsame Aktionstag der Museen auf der Heuneburg, des Federseemuseums und der Bachritterburg Kanzach. An allen vier Standorten geht es um die Ernährung in der jeweiligen Epoche (SZ berichtete). Mit einem Frühschoppenkonzert der Musikkapelle Dürnau führt der kulinarische Sonntag zurück in die Zeit der Ritter. Dank der Landgüterverordnung, die Karl der Große bereits im 9. Jahrhundert erließ, konnte in den Gärten im 13. Jahrhundert auf ein reichhaltiges Angebot an Gemüse, Kräutern und Obst zurückgegriffen werden. Die Gewürze, damals ein teures Handelsgut, wurden fast wie ein Statussymbol eingesetzt. Lecker geschmeckt hat es allemal, sei es als Gemüsemus, Mandelmilchreis oder auch würzige Fleischgerichte – wovon man sich bei den Akteuren des „Blogs von der guten Speise“ überzeugen lassen kann. Neben anderen Aktionen wird am Kräutergarten ein Geruchsmemory aufgebaut sein und für kleine Gäste gibt es eine Kinderrallye.