Kulinarische Reise von der Eiszeit bis zur Eisenzeit

Das Federseemuseum stellt im Verbund mit der Bachritterburg in Kanzach am Sonntag, 4. Juli, von 10 bis 18 Uhr die epochenübergreifende Frage: „Was wurde im Laufe der Jahrtausende gejagt, gesammelt, geerntet, gekocht und gegessen? “ Darauf gibt es jede Menge Antworten am museumspädagogisch ausgefeilten Aktionstag. Von ungewöhnlichen Zutaten, eigenwilligen Kochtechniken, kreativen Speisen und weitreichenden Erfahrungen ist alles dabei. Im Federseemuseum in Bad Buchau gibt Experimentalarchäologe und Eiszeitexperte Rudolf Walter (Foto) am Lagerfeuer sein Knowhow preis. Dabei nimmt er die Ernährungsgewohnheiten der Eiszeitjäger ins Visier, die ihr Lager vor 15 000 Jahren an der Schussenquelle aufschlugen. Karin Sieber-Seitz setzt die kulinarische Zeitreise bis in die frühe Eisenzeit fort. Neben den klassischen Nahrungsmitteln wie Milch, Fleisch, Honig und Eier werden auch Kultur-, Sammel- und heimische Färbepflanzen thematisiert. Honig war seit der mittleren Steinzeit begehrt und schon in der Jungsteinzeit wurde Imkerei betrieben. Bezirksimker Werner Schad und sein Team führen in die Welt der Bienen ein. Ein Bienenvolk kann bestaunt werden, Kinder können sich in der Kerzenherstellung üben. Ab 13 Uhr demonstriert Archäologin Bettina Reicke die jungsteinzeitliche Getreideverarbeitung und verrät, wie sich die frühen Bauern ernährt haben. Um 15 Uhr eröffnet sich bei einer öffentlichen Führung durch das archäologische Freigelände die Welt der stein- und bronzezeitlichen Menschen (Anmeldung unter Telefon 07582/8350). Das Programm ist Teil des Oberschwäbischen Archäologietags, den das Federseemuseum in Bad Buchau, die beiden Heuneburg Museen in Herbertingen-Hundersingen und die Bachritterburg in Kanzach gemeinsam gestalten.

Foto: Federseemuseum