Kulinarische Reise in die Küchen der Vorfahren

Am Fronleichnam-Donnerstag, 31. Mai, geht es heiß her im Federseemuseum. Die Archäo-Werkstatt lädt von 10 bis 18 Uhr zu einer kulinarischen Reise durch die historischen Küchen unserer Vorfahren ein. Es wird geschmort und gegart, gebraten und gebacken. Dabei gibt es für Erwachsene und Besucherkinder reichlich Gelegenheit zum Mitmachen, zum (Aus-) probieren und auch zum Kennenlernen einer erstaunlichen Produktpalette aus längst vergangen Zeiten.

Mit köstlichen Röstaromen, herzhaften Geschmacksträgern und raffinierten Kompositionen und Gerichten bringt Patrick Geiger die Besucher auf den Geschmack der Prähistorie. Die Küche wird zum historisch-kulinarischen Treffpunkt, wo die Nahrungsmittelvielfalt, ihre verschiedenen Zubereitungsvarianten und auch die Veränderungen von Lebens- und Ernährungsgewohnheiten im Laufe der Geschichte vorgestellt werden.

Was verraten uns tierische und pflanzliche Funde über den prähistorischen Speiseplan? Auf diese spannenden Fragen gibt es noch spannendere Antworten beim kleinen Exkurs zu den frühen Ackerbauern am Federsee. Dabei stellt der versierte Museumpädagoge die Grundlagen prähistorischer Ernährung mit typischen Nahrungsmitteln vor. Vom Anbau und der Erzeugung in der Landwirtschaft über ihre Verwendungsweise und Zubereitungsart wird auch der damit verbundene Einfluss auf den Lebensrhythmus deutlich. Die Jahreszeiten bestimmten entscheidend die Ernährung mit den jeweils zur Verfügung stehenden Lebensmitteln, die das Leben und den Speiseplan der frühen Bauern am Federsee saisonal prägten.

Über viele tausend Jahre hinweg hat der feuchte Moorboden im Federseeried tierische und botanische Schätze erhalten, die Hinweise auf die Ernährungsgrundlage und -gewohnheit unserer Vorfahren geben. Archäologische Zeugnisse wie Siedlungsreste, Werkzeuge aus Stein, Tierknochen und Blütenpollen geben Aufschluss auf die jeweilige Lebensform einer Epoche.

Für Ausflügler, die sich gerne selbst Mitgebrachtes auf den Grill legen möchten, steht extra eine Feuerstelle zur Verfügung. Auch für spontane Grill-Fans gibt es an der Kasse Würstchen zu kaufen.