Kriminacht in der Bachritterburg Kanzach

Die Spannung in der Bachritterburg steigt am Freitag, 30.Mai. Die drei Krimiautoren Silke Nokwak, Michael Boenke und Uli Herzog lesen jeweils aus ihren Büchern, die alle in Oberschwaben zwischen Sigmaringen über Biberach bis Bad Saulgau und Ravensburg spielen, wie mitgeteilt wird.

Silke Nowak veröffentlicht seit 2013 Krimis, unter anderem „Schneekind“, „Die Tigerin“, „Auserwählt“ oder „Patient #211“. Aktuell bricht sie etwas aus ihrem Krimi-Genre aus und schreibt über die Freundschaft zwischen Schiller und Goethe.

Nach Michael Boenkes erfolgreiches Krimidebüt mit „Gott‘sacker“ folgten die Romane „Nonnenfürzle“, „Kuhnacht“ und weitere. Ende 2022 erscheint dann der mittlerweile siebte Daniel-Bönle-Krimi „Leberwurscht letal“.

Mit „Mord am Schützensamstag“ begann die Autorenlaufbahn von Uli Herzog, mittlerweile hat er vier Krimis rund um seinen Krimihelden und Fallanalytiker Ludwig Hirschberger veröffentlicht. In Kanzach wird er aus „Endstation Biberach“ und „ermisst: Goldfinger aus Ravensburg“ vorlesen.

Um 19 Uhr geht es los.