Kriminacht auf der Bachritterburg stößt auf großes Interesse

Bei der erste Kriminacht in der Kanzacher Bachritterburg haben die drei Autoren Silke Nowak, Michael Boenke und Uli Herzog aus ihren Oberschwaben-Krimis gelesen. Die Zuhörer und auch die Autoren fanden sich in einem ganz besonderen Ort in der Burg wieder, denn der mittelalterliche Turm war das passende Ambiente für einen spannenden Krimiabend. Der Burgturm war bis auf den letzten Platz besetzt, und im Publikum herrschte eine sehr gute Stimmung.

Die Romane der drei Krimiautoren spielen alle an mehr oder weniger bekannten Orten in Oberschwaben, und so fanden sich die Leser – an diesem Abend waren es die Zuhörer – in meist zumindest ein bisschen vertrauter Umgebung wieder. Sei es der Ravensburger Marienplatz, Biberach, der Schwaigfurter Weiher bei Otterswang oder das Kloster Sießen bei Bad Saulgau.

Von Silke Nowak wurden „Patient #211“ und „Alinas Grab“ vorgestellt, Uli Herzog las aus „Vermisst in Ravensburg“ und „Endstation Biberach“, und auch von Michael Boenkes „Nonnenfürzle und Kuhnacht“ erhielten die Gäste einen ersten Eindruck. Alle Lesungen kamen beim Publikum sehr gut an.

Am Ende der Veranstaltung gab es noch die Möglichkeit die Bücher der drei Autoren zu kaufen. Diese Gelegenheit wurde von den Gästen rege genutzt, und auf Wunsch wurde das Lieblingsbuch von den Autoren signiert. „Rundum eine gelungene Veranstaltung“ – dies war die einhellige Meinung von Veranstalter, Autoren und Gästen und somit ein gelungener Auftakt zu weiteren Veranstaltungen in diesem Format in der Bachritterburg in Kanzach.