Kreisverkehr wird auf Vordermann gebracht

Nicht ganz einfach ist es zur Zeit, durch Bad Buchau zu fahren. Im Zuge der Straßenbauarbeiten Bad Buchau-Oggelshausen, wo nächste Woche der Feinbelag eingebaut werden soll, werden zur Zeit auch die Poststraße und der Kreisverkehr auf Vordermann gebracht. Nächste Woche soll dann auch hier ein neuer Feinbelag eingebaut werden. Durch die Straßensperrung fällt eine Hauptdurchfahrtsstraße komplett weg. Zudem sind zur Zeit neben der Hofgartenstraße auch die Inselstraße und Helenenstraße wegen privater Bauarbeiten ebenfalls nicht befahrbar. Die Stadtverwaltung hat deshalb die Blumenkübel auf dem Marktplatz beiseite geräumt, so dass die Zufahrt zum Federsee, Museum und Klinik etwas einfacher ist. Eine weitere Zufahrtsmöglichkeit besteht über die Karlstraße. Unser Bild zeigt die Fräsarbeiten am Kreisel in der Schussenrieder Straße. Foto: Klaus Weiss (kwe)