Kreditaufnahme ist Thema im Rat

Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Bad Buchau am Montag, 12. Oktober, ab 18 Uhr in der Turnhalle der Federseeschule. Auf der Tagesordnung stehen: Aktuelle Berichte und Verschiedenes, unter anderem ein aktueller Situationsbericht zur Corona-Pandemie in Bad Buchau, der Billigungsbeschluss und der Beschluss der frühzeitigen Beteiligung für den Bebauungsplan und die Örtliche Bauvorschriften „Neuweiher II“, ein Baugesuch zum Neubau einer Überdachung von bestehenden Parkplätzen in der Kirchstraße 33 und als letzter Tagesordnungspunkt die Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.