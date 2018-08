Kräuter, Tomaten und Salate für Jedermann

Einer der gusseisernen Brunnen aus dem Jahr 1861 beim alten Badhaus in Bad Buchau ist zum Naschgemüse-Pflanztrog umfunktioniert worden. Anwohner und Spaziergänger freuen sich – und langen gerne zu.

Der alte Gussbrunnen aus dem Jahr 1861 in der Badgasse hat lange Jahre seinen Dienst als Brunnen getan. Aber mit der Zeit wurde er, technisch bedingt, zum Wasserverschwender. Rund 700 Kubikmeter Wasser sollen laut Bauhof unkontrolliert pro Jahr ausgeflossen sein.

Vor rund einem Jahr wurde dem undichten Brunnen das Wasser abgedreht und der leere Brunnen wurde immer öfters als Abfalleimer missbraucht.

Seitens der Stadtverwaltung wurde an den Bauhof das Problem weitergegeben mit der Bitte, dies abzustellen. Bauhofchef Jörg Schmid erinnert sich lachend an die Worte aus der Verwaltung, den Brunnen notfalls als Pflanztrog zu nutzen. „Und was soll ich einpflanzen?“, soll Schmid nachgefragt haben. Und er hat auch eine Antwort erhalten: Was er wolle, Kraut und Rüben, wenn’s was „gleichsehe“.

Das war für den kreativen Bauhofchef das Stichwort. Blumen würden Vandalen abreißen und das Beet dabei verwüsten. Also probierte er etwas anderes aus: Statt Blumen wurden Naschgemüse und diverse Kräuter gepflanzt. Einfach alles, was für die Küche und zum Essen im Vorbeilaufen in Frage kam. Damit kann er zudem den Anwohnern und auch den Gästen auf dem Weg zum Federsee einmal etwas anderes bieten, als Veilchen oder sonstige Blümchen.

Kapuzinerkresse, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, einige Kohlrabi und Pflücksalate nebst Peperoni finden sich nun dort. Zum sofortigen Verzehr im Vorbeigehen sind Erdbeeren und Cocktailtomaten zu finden. Jeder könne sich bedienen, allerdings nicht gleich alles ausreißen, war der Wunsch von Schmid.

Noch während des Gesprächs mit der SZ kommen zwei Feriengäste vorbei und schauen ungläubig in den Pflanztrog. Jörg Schmid bietet den beiden ein paar Cocktailtomaten an, natürlich zum Selberpflücken – was die dankend annehmen. So etwas in dieser Form hätten sie noch nie gesehen, sagen sie – und machen auch gleich noch ein Foto davon.

Sinnvolle Funktion

Das „Frischedepot“ werde auch gerne von den Anwohnern angenommen, sagt Schmid. Jedenfalls sei es nicht einfach, reife Cocktailtomaten oder Erdbeeren zu erwischen. Im Herbst überlegt Schmid, ob er vielleicht Feldsalat einpflanzt. Der sei winterhart und finde bestimmt auch Abnehmer. So jedenfalls hat der altehrwürdige Brunnen wieder eine sinnvolle Funktion bekommen, und wenn sich das bewährt könne das auch so bleiben.