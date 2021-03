Kontrolle über Motorrad verloren

Zu einem Unfall ist es am Samstag im Bad Buchauer Ortsteil Kappel gekommen. Ein 25-Jähriger war dort gegen 10.15 Uhr mit seinem Motorrad unterwegs. Er wollte von einem Tankstellengelände in der Riedlinger Straße in Richtung Stadtmitte fahren. Nach wenigen Metern verlor er allerdings die Kontrolle über seine Kawasaki. Er stürzte und rutschte mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen den Opel einer 36-Jährigen. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 25-Jährige ohne Motorradführerschein unterwegs gewesen war. Seine Kawasaki war zudem seit 2020 abgemeldet.