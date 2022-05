Konfirmation in Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Evangelischen Kirche in Bad Buchau wurden neun Jugendliche in einem festlichen Gottesdienst konfirmiert. Einer von ihnen wurde getauft. Mit der Konfirmation sagen die Jugendlichen Ja zu ihrer Taufe und bekennen sich zu Jesus Christus und seiner Kirche. Der Konfirmationsgottesdienst war feierlicher Endpunkt des ungefähr ein Jahr dauernden Konfirmandenunterrichts. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes standen Verpflichtung und Einsegnung der Konfirmanden sowie das Abendmahl als Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus Christus und seiner Gemeinde. Pfarrer Lutz lud die Konfirmanden und die Gemeinde dazu ein, sich im Glauben an Jesus Christus festzumachen. Er ermutigte die jungen Menschen, Träume und Hoffnungen nicht vorschnell aufzugeben, sondern Freiräume zu nutzen und den eigenen Weg in das Leben zu suchen. Kirchengemeinderat Stefan Hart gratulierte den Jugendlichen und wünschte ihnen Gottes Segen und alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Foto: Weiß/privat