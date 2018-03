Wie Kommunikation in der Familie gelingen kann, dazu möchte die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau am Montag, 12. März, in Bad Buchau Impulse geben. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Bischof-Sproll-Haus in der Weiherstraße 43 in Bad Buchau. Referenten sind Sabine Laub und Björn Held, Dekanatsbeauftragte für Familienpastoral bei den katholischen Dekanaten Biberach und Saulgau. Nicht wenige Familien seien heute vielfältigen Belastungen ausgesetzt, so die Veranstalter. Dabei entstünden auch Konflikte in der Partner- und der Eltern-Kind-Beziehung durch missverständliche oder verletzende Kommunikation. Eine gelingende und wertschätzende Kommunikation jedoch sei eine unverzichtbare Voraussetzung für das Beziehungsglück.