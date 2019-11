Kommunalpolitischer Stammtisch

Die Freie Wählervereinigung Bad Buchau lädt alle kommunalpolitisch Interessierten zu einem Stammtisch am Freitag, 8. November, ab 18.30 Uhr in den „Rosengarten“ ein. In einer zwanglosen Runde soll es laut Ankündigung Gelegenheit zum Informations- und Gedankenaustausch über kommunalpolitische Themen geben. Die Gemeinderäte der Freien Wähler beantworten Fragen zu aktuellen Entwicklungen und greifen Anregungen auf. Die Stammtischrunde soll künftig in unregelmäßigen Abständen in den verschiedenen Buchauer Gastronomiebetrieben stattfinden.