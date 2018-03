Komödie oder Drama, das ist die Frage

Mit der fulminanten Boulevardkomödie „Ein seltsames Paar“ verstand es die Oggelshausener Theatergruppe die Besucher im ausverkauften Saal des Dorfgemeinschaftshauses gleich von Anfang an zu begeistern. Der Broadway-Klassiker aus 1965 von Neil Simon wurde in der schwäbischen Version von den Laienschauspieler hervorragend in Szene gesetzt und hätte mit Martin Moll und Daniel Zell in den Hauptrollen nicht treffender besetzt werden können.

Dichte Rauchschwaden, leere Getränkedosen und Knabbertüten auf dem Boden, schlichtweg ein chaotischer Zustand in der Wohnung von Oscar Maurer (Martin Moll). Sofort wird dann auch sichtbar, dass Oscar seit seine Frau „gekündigt“ hat glücklich allein hier wohnt. Mit dabei die Pokerfreunde Oscars denen der „Saustall“ auch egal ist, Hauptsache die Pokerrunde geht über die Bühne. Nur einer fehlt in der Runde, Felix Müller (Daniel Zell) der sonst immer dabei ist.

Ein Telefonanruf stellt dann schlagartig die Pokerrunde auf den Kopf. Felix sei ,seit ihm seine Frau die Scheidung nahegelegt habe, vermisst und drohe sich was anzutun. Pokerfreund Max Gruber (Arthur Zell) ist als Polizist dann gleich wieder im Dienst und versucht die Situation zu beruhigen. „Der Felix bringt sich nicht um, der sitzt wahrscheinlich sogar bei seiner eigenen Beerdigung in der letzten Reihe in der Kirche“ meinen dann auch die Pokerfreunde Siggi Schmidt (Johannes Schmid) Winni Lämmle (Marcel Wurst) und Rolf Seehofer (Sven Scherzinger) die in den Rollen perfekt aufgehen.

Doch dann taucht der restlos aufgelöste Felix bei der Pokerrunde auf, und bereitet seinen Pokerfreunden nur noch Sorgen. Die sind zwar nach allen Regeln der Komödie bemüht den Schein zu wahren, als ob nichts gewesen wäre, aber das war dann auch einfacher gesagt als getan. Der Pokerabend ist gelaufen, und nachdem sich die Zocker so nach und nach verabschiedet haben, muss sich Oscar um den heulenden Felix kümmern und bietet ihm an, vorerst bei ihm zu bleiben.

Ein Vorschlag, den Oscar später bitter bereuen sollte, zumal ein Zusammenleben mit Felix mehr als anstrengend ist. Penibel fängt dann Felix auch gleich an die Wohnung aufzuräumen und sauber zu machen, was eigentlich dem Hausherr Oscar mit der Zeit granatenmäßig auf die Nerven geht. Immer öfter gibt es Krach in der eheähnlichen Männer- WG, und die Pokerfreunde fühlen sich nicht mehr wohl bei Oscar. Oscar lädt dann die beiden attraktiven Nachbarinnen Sandy Taube (Marion Merk) und Caroline Taube (Verena Diesch) zu einem abendlichen Rendezvous ein. Felix ist wieder in seinem Element, richtet eine festliche Tafel her und werkelt in der Küche am 37-Euro-Filet „Wellington“ herum. Oscar legt Felix ans Herz, nicht sentimental zu werden und den Abend einfach nur genießen.

Aber Felix kann es nicht lassen, wird sentimental und weint um seine Frau und die beiden Kinder, und bald sitzen die adretten Nachbarinnen weinend mit Felix auf dem Sofa. „Wenn du unbedingt heulen musst, schau in der Küche nach deinem Filet, das bereits verbrannt ist“, rät Oscar dem Nervenbündel Felix, und der Abend soll dann bei den Nachbarinnen fortgesetzt werden. Felix bleibt aber zuhause und damit bricht die Freundschaft zwischen Oscar und Felix vorerst auseinander. Funkstille herrscht zwischen den beiden nun, und endet damit dass Oscar endgültig genug hat und nicht nur das Essen sondern auch Felix aus der Wohnung wirft. „Wenn Du in deinem Zimmer bleibst, passiert dir nichts“, muss Felix von Oscar hören, der auf 180 ist und sogar handgreiflich werden will. Felix meint trocken: „Jetzt tät i am liabsta ganga“. Felix packt seine Sachen und lässt den sprachlosen Oscar alleine zurück. „Du kascht jetzt doch it oifach ganga“ – aber zu spät. Kaum ist Felix ausgezogen, blüht die Pokerrunde wieder auf, und alles ist fast wie vorher. Wenn die Pokerspieler nun nicht langsam ein schlechtes Gewissen bekämen. Was, wenn Felix sich doch noch was antut? Aber wie in allen Komödien gibt es ein Happy End, aber die Zuschauer sind dann doch überrascht.

Ein toller Schlussbeifall ist Lohn für die Schauspieler, die von der „traurigen“ Komödie überzeugt waren. Es muss nicht immer eine der üblichen Verwechslungskomödien sein, aber das nächste mal möchte Daniel Zell, wieder der sein der er immer ist, der Komödiant der Theatergruppe. Da brauche er sich nicht so anstrengen. Zell hatte sicher den schwersten Part zu spielen. Alle, Schauspieler und Besucher konnten das Zwerchfell mit Lachsalven beanspruchen, nur er war eigentlich (fast) immer am Heulen, und ein oder zwei zärtliche Lacher waren bei Zell die Ausnahme. Regie hatten in bewährter Weise Uschi und Martin Moll.