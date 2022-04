Kolpingsfamilie Bad Buchau startet in den Frühling

Nach dem durch den Pandemie geschuldeten „Winterschlaf“ erwacht die Kolpingsfamilie Bad Buchau wieder in den Frühling. Es sind einige Aktionen geplant, wie aus einer Mitteilung der Kolpingsfamilie hervorgeht.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Bad Buchau will die Kolpingsfamilie Bad Buchau den Maibaum gestalten. Dafür treffen sich die Mitglieder am Freitag, 29. April, ab 17 Uhr am städtischen Bauhof zum Kranzen. Das gemeinsame Maibaumstellen findet dann am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr statt.

Zur traditionellen Maiwanderung am Sonntag 1. Mai, treffen sich die Mitglieder dann wieder um 10 Uhr am Bischof-Sproll-Haus. Geplant ist eine Rundwanderung zur Kapelle nach Dürnau mit Grillmöglichkeit. An Nachmittag gehen die Teilnehmer über den Kangen in Kappel.

Am Sonntag, 15. Mai, findet um 15 Uhr die Maiandacht bei der Plankentalkapelle statt. Gäste sind bei allen Veranstaltungen willkommen.