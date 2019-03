Kolping-Ball reißt zu Begeisterungsstürmen hin

Beim Rosenmontagsball der Kolpingsfamilie sind die Besucher vom Lachen praktisch nicht mehr herausgekommen. Mit Sketchen, Musik- und Tanzeinlagen übertrafen sich die Akteure selbst.

Überwältigt vom zahlreichen Publikum zeigte sich der Vorsitzende Thomas Beck und betonte, dass man keine Mühen und Kosten gescheut habe, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Anschließend lieferte der Sketch mit dem Thema „Brandmeldung bei der Feuerwehr“ (Jutta Pfeifer und Heike Herbst) eine erste Kostprobe an Witz und Originalität mit einem Dialog zwischen Bürger und automatischer Menüauswahl am Telefon: „Guten Tag, wollen Sie sich bewerben oder einen Brand melden?“ Fast wahnsinnig wird der Anrufer, weil er nun im Menü Art und Ort des Brands auswählen soll und auch die Option, den Brand selbst zu löschen, steht freundlicherweise zur Verfügung. Schließlich versteht die Spracherkennung auch noch den Unglücksort falsch und interpretiert „bei meinem Nachbar“ als „Nachtbar“, die es allerdings in Bad Buchau nicht gibt – und so wird letztlich eben nicht gelöscht.

Köstlich auch der folgende Sketch mit Willi Schönberger und Alexander Ruetz, in dem ein älterer Kunde seine ebenfalls in die Jahre gekommene Schreibmaschine in einem PC-Geschäft zur Reparatur abgeben möchte, da „das F hängt“. Nur leider weiß der Inhaber rein gar nichts mit dem Gerät anzufangen: „Ist da Word drauf? Ohne Akku können Sie das Gerät nicht hochfahren!“ Äußerst irritiert reagiert der Kunde darauf, dass die Maschine abgestürzt sei und er „das Ding“ wegschmeißen und sich einen Computer anschaffen solle: „Damit können Sie E-Mails schreiben, Filme ansehen und Frauen kennenlernen!“ Dies macht wenig Eindruck auf ihn, denn er zieht wohl weiterhin analoges Briefe-Schreiben und Tanzen-Gehen vor.

Sprühend vor Temperament

Wunderbar immer wieder die Einlagen der Stadtkapelle mit Thomas Obert und Stefan Hoffmann, die sprühend vor Temperament das Publikum zu Zugabe-Rufen hinreißen. Helga Nickel und Ute Eberhard beweisen dann in ihrem Regenschirm-Sketch großes komödiantisches Talent: „Soll ich den Regenschirm zur Wallfahrt mitnehmen oder lieber den Spazierstock?“ Nach zahllosen „Nimm ihn mit!“ und „Lass ihn da!“ fährt der Wallfahrtsbus an der Haustür vorbei und liefert auch dem Tränen lachenden Publikum den Beweis dafür, dass man sich im Leben rechtzeitig entscheiden sollte, bevor es zu spät ist.

Vollkommen verzaubert ist das Publikum anschließend von der Vorführung mit den charmanten Handpuppen von Heike Herbst und vor allem mit ihrem Tanz „Tape Man“, der mit „Lady in Black“ eine perfekte und witzige Illusion bietet. Bei einer Comedy-Zaubershow mit einem aus einem Tuch gezaubertem Hähnchen und der schwebender Jungfrau reißen Elke Ruetz und Jutta Pfeiffer in einem vor Witz sprühenden Dialog das Publikum zu Lachstürmen hin.

Früher war alles besser

Die beiden älteren Freundinnen Hilde und Leni (Jutta Pfeifer und Heike Herbst), die sich in ihrem Plausch auf dem Bänkle durch die laute Musik vom Nachbarhaus gestört fühlen, beweisen mit flottem Hüftschwung die alte Erkenntnis, dass früher alles besser war, auch die „Mucke“. Mit „Highway to Hell“ von ACDC wird der Saal dann so richtig aufgemischt: „Unsere Musik war schon klasse!“

Zum Schreien komisch auch die „Wellness-Hotel-Nummer“, in der die Gäste etwa für Pool und Massage-Liegen bezahlen sollen, die sie gar nicht genutzt haben. Der Rezeptionist lakonisch: „Aber Sie hätten es ja nutzen können!“ Mit Zugabe-Rufen applaudierte das Publikum stürmisch zum Lederhosen-Auftritt – mit waschechten Jodel-Refrains der Stadtkapelle. Mit der grandios gespielten Ehekrise „Katzenjammer“ liefern die Kolping-Schauspieler den Beweis, wohin so ein richtiger Kater am Morgen nach der Fasnet führen kann: sogar zur Androhung von Scheidung – nachdem die Feuerwehrkameraden den betrunkenen Ehemann einfach vor der Haustür abstellten, er den Geburtstag seiner Frau vergessen hat und den Nachdurst aus der Blumenvase stillt. Die Ehefrau: „Das sind die Blumen, die ich mir selber kaufen musste, du Rindvieh!“

Ein krönender Abschluss

Die Rock'n'Roll-Performance „Candyman“ im 50er-Jahre-Stil überwältigte das Publikum als perfekt choreografisch umgesetzte Tanzshow. Nachdem die One-Man-Band „Mikados“ gewürdigt wurde, die an diesem Abend zum letzten Mal aufgetreten war, unterhielt Herrmann Fesseler das Publikum mit zwei letzten Songs – aber nicht allein, sondern mit seiner Ehefrau – zum krönenden Abschluss des Abends.