Kochen durch die Epochen

Was wurde eigentlich im Laufe der Jahrtausende gekocht und aufgetischt? Vier archäologische Museen in der Region geben auf diese Frage eine Antwort beim Oberschwäbischen Archäologietag am Sonntag, 6. Mai. Das Federseemuseum, die beiden Heuneburg Museen in Herbertingen-Hundersingen und die Bachritterburg in Kanzach geben dazu Einblicke in die entsprechenden Speisekammern ihrer Zeit. Im Federseemuseum soll ein Vergleich der Essgewohnheiten in der Pfahlbauzeit mit den Ernährungstrends von heute für die ganze Familie ein Genuss werden. Besonders junge Besucher sind eingeladen, Lebensmittel mit allen Sinnen zu erkunden: Beim Essenspuzzle werden Zutaten geschmackvoll zusammengefügt, mit dem Duft-Memory kann man leckere Produkte erraten und an einer Malstation ist Fantasie in puncto Speiseplan der Zukunft gefragt. Auch eine Pflanzaktion bringt den Kindern ursprüngliche Pflanzen recht nah - mitunter sogar bis ins Kinderzimmerzimmer daheim. Wie das geht? Mit Hilfe des Museumsteams haben Besucherkinder die Chance, Hobbygärtner zu werden. Sie können eine typische steinzeitliche Pflanze selbst pflanzen, dürfen sie mit nach Hause nehmen und dort großziehen. Um 14 Uhr freuen sich die Archäo-Kids vom ganz jungen Museumsteam auf viele Besucherkinder, mit denen sie für zirka 30 Minuten gemeinsam die Steinzeit im Museum und im Freigelände erkunden. Auf Augenhöhe und gut verständlich – und ohne Eltern, versteht sich. Wie jeden Sonn- und Feiertag gibt es von 13.30 bis 16.30 Uhr für alle Besucher die Möglichkeit, mit dem Einbaum den Museumsteich zu umrunden, Speer schleudern zu üben, wie Jäger der Eiszeit und wer mag, kann sich Stockbrot backen am Lagerfeuer.

Infos: Federseemuseum Bad Buchau, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Telefon 07582/8350, Einklappen Ausklappen