Großeinsatz: Knapp 100 Einsatzkräfte suchen nach vermisster Frau

Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei haben auch am Samstag mit einem Großaufgebot nach der vermissten Frau gesucht. 98 Einsatzkräfte waren bis zum späten Nachmittag im Raum Bad Buchau unterwegs, um eine Spur der 55-Jährigen zu finden. Leider erfolglos. Gesucht wurde auch mit Hubschrauber, Drohnen und Hunden.

Am Bad Buchauer Feuerwehrgerätehaus wurde ein Lagezentrum eingerichtet, von dort wurde die Suche koordiniert. Neben der Feuerwehr Bad Buchau waren auch die Wehren aus Oggelshausen, Kanzach und Moosburg beteiligt, insgesamt 53 Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Buchauer Feuerwehrkommandanten Gerhard Blank. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war mit 24 Einsatzkräften vor Ort und überflog das Gebiet mit einer mit Wärmebildkamera ausgestatteten Drohne; auch die Feuerwehr Laupheim hatte ihre Drohne für die Suche zur Verfügung gestellt. Unterstützt wurden die 98 Einsatzkräfte zudem von drei Hundestaffeln des DRK und des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Wie schon am Tag zuvor kreiste der Hubschrauber der Polizei am Samstagnachmittag am Himmel.

Zwei Hunde hatten die Spur aufgenommen

Die Suche konzentrierte sich hauptsächlich auf den Bereich Richtung Oggelshausen, aber auch Henauhof und Kappler Höhe bis zum Wasserreservoir. Zwei Personenspürhunde der Polizei (sogenannte Mantrailer) hatten am Freitag unabhängig voneinander eine Fährte über die Schussenrieder Straße Richtung Oggelshausen verfolgt. Dort verlor sich die Spur.

Die Einsatzkräfte liefen am Samstag unter anderem die Feldwege ab, durchkämmten angrenzende Felder und Sträucher, durchsuchten Schrebergärten und Hütten. Leider erfolglos. Da keine weiteren Anhaltspunkte vorlagen, wurde die Suche gegen 15.30 Uhr abgebrochen.

Angehörige haben die 55-jährige Frau am Freitagmorgen gegen 10 Uhr vermisst gemeldet. Die Polizei hatte daraufhin eine groß angelegte Suchaktion mit Beamten aus Riedlingen, Bad Schussenried und dem Polizeipräsidium Einsatz gestartet. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Familie, die sich große Sorgen um sie macht. Die Vermisste, hieß es am Freitag vonseiten der Polizei, dürfte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Wer hat die Frau gesehen?

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise: Die 55-Jährige ist zirka 1,58 Meter groß und hat graue lange Haare. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen langen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug sie zuletzt blaue Schuhe mit weißen Sohlen. Die Polizei bittet Personen, welche die Frau sehen, sich beim Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) zu melden.

UPDATE: Die Vermisste wurde mittlerweile gefunden. Alles Weitere dazu, lesen Sie hier.