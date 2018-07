Klotzbeute, Bienenkorb und Magazinbeute

Die Bachritterburg Kanzach hat eine neue Attraktion: Am Sonntag, 22. Juli, werden die Bachritter-Bienen vorgestellt. Der ganze Tag ist den fleißigen Helfern gewidmet.

Bienen sind ein gigantischer Wirtschaftsfaktor und gelten sogar nach Rindern und Schweinen als die drittwichtigsten Nutztiere des Menschen. Schätzungen zufolge erbringen sie einen wirtschaftlichen Nutzen von jährlich bis zu 500 Milliarden Euro. Mehr als 90 Prozent der Wild- und 75 Prozent der Kulturpflanzen sind auf die bestäubenden Insekten angewiesen. Ohne Bienen gäbe es also nicht nur viele Obst- und Gemüsesorten nicht, sondern auch keinen Kaffee, Kakao, Schokolade, Säfte, ja sogar viele Pflegeprodukte. Selbst Gummibärchen würde es ohne Bienen kaum oder gar nicht mehr geben, denn sie sind alle mit Bienenwachs beschichtet, damit sie nicht aneinander kleben. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Regale in unseren Supermärkten ohne die Arbeitsleistung der Bienen aussehen würden.

Höchste Zeit, diese fleißigen Helfer gebührend zu feiern. Am Sonntag wird die neue Attraktion der Burg, die Bachritter-Bienen vorgestellt, die teilweise schon in den dafür gebauten Strohkorb eingezogen sind. An einem Schaukasten hinter Glas kann man aus sicherer Distanz genau beobachten, was sich innerhalb eines Bienenstocks abspielt und wie emsig dort gearbeitet wird.

Neben einer Präsentation zur Geschichte der Imkerei mit einer kleinen Bibliothek zum Schmökern, informiert der Imkerverein Alb-Bussen-Federsee über die Bestäubung durch Bienen. Auch den „Weissenseifener Hängekorb“ gilt es zu bewundern, eine ganz besondere Art, Bienen zu halten. Außerdem wird die Herstellung von Bienenwachskerzen im Mittelalter vorgestellt.

Kleine Besucher haben die Gelegenheit, unter Anleitung Wohnungen für die wilden Schwestern der Honigbiene zu bauen oder sich in der Spielecke zu vergnügen.

Wie an allen Sonn- und Feiertagen findet um 14 Uhr eine freie Kurzführung durch die Burg statt.