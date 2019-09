Klimaschutzttag am Federsee

Moore spielen eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Daher beteiligt sich das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee am Freitag, 20. September, mit einer Spezialführung am Klimastreiktag in Baden-Württemberg. Die Führung startet um 15 Uhr, dauert gut zwei Stunden und ist kostenfrei.

„Die Renaturierung von Mooren ist ein effizienter Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Jost Einstein, der Gründer und Leiter des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee. Denn Moore sind riesige Speicher für Kohlenstoff, ein Bestandteil des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2). In intaktem Moortorf wird Kohlenstoff fixiert, weil den Bodenbakterien im dauernd wassergesättigten Milieu der Sauerstoff fehlt, um Pflanzenreste vollständig zersetzen zu können. „Daher lagern weltweit in Moorböden mehr als doppelt so viele Kohlenstoffvorräte als in allen Wäldern der Erde – und das, obwohl Moore gerade einmal drei Prozent der Erdoberfläche bedecken“, betont der Naturschützer.

Diese wichtige Zukunftsaufgabe der Moore beleuchtet das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee in Bad Buchau bei einer Sonderführung und schließt sich damit dem landesweiten Klimastreiktag an. An diesem Tag mobilisieren Natur- und Umweltverbände in einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis für den Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung.

Um 15 Uhr beginnt die Spezialführung im Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Thema ist die Rolle der Moore beim Klimaschutz. Führungsleiterin Kerstin Wernicke wird darlegen, dass intakte Moore nicht nur Reservate für selten gewordene Tiere und Pflanzen und wegen ihrer konservierenden Funktion bedeutende Geschichtsarchive sind, sondern auch einen enormen Beitrag zur Einsparung des klimawirksamen Gases CO2 leisten.

Die Führungsgäste erfahren, welche Anstrengungen der Naturschutz zum Erhalt und zur Renaturierung der Moorflächen rund um den Federsee unternimmt. Vorab können sich die Gäste in der Ausstellung des Nabu-Zentrums zum Thema informieren. „Mit der Veranstaltung möchten wir insbesondere Jugendliche einladen, sich mit der Rolle der Moore beim Klimaschutz auseinanderzusetzen und sich argumentativ zu rüsten nach dem Motto: Fit for Fridays!“, sagt Nabu-Mitarbeiter Einstein.