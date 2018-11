Klaus Widder schwingt zum letzten Mal den Taktstock

Zu einem adventlichen Konzert mit Musik und Gedanken zur Einstimmung in diese bsondere Zeit lädt die Stadtkapelle Bad Buchau am Sonntag, 2. Dezember, ein. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Stiftskirche Bad Buchau.

Auf dem Programm stehen Stücke, die den Kirchenraum mit seiner besonderen Klangwirkung und vor allem auch der Jahreszeit Rechnung tragen. Die Stadtkapelle bereitet sich seit längerer Zeit auf diesen besonderen Auftritt vor. Es ist das letzte große Konzert der Stadtkapelle Bad buchau unter ihrem Dirigenten Klaus Widder, der zum Jahresende sein Dirigentenamt aufgeben wird. Widder hat zwölf Jahre lang für die Stadtkapelle Bad Buchau den Taktstock geschwungen.

Werke zeitgenössischer Komponisten, aber auch Stücke der Klassik und des Barock kommen in dieser Stunde zur Aufführung. Im Mittelpunkt des Abends steht das Werk „Johannes Gutenberg“ von Otto M. Schwarz. An der Orgel der Stiftskirche wird Juliane Widder aus Dürnau zu hören sein.

Besinnliche Texte zum Advent setzen Akzente an diesem frühen Adventsabend.