Klaus Schultheiß möchte Schultes werden: Der 65-jährige Stadtrat aus Bad Buchau hat für die Kanzacher Bürgermeisterwahl am 10. Februar seinen Hut in den Ring geworfen. „Mich reizt, eine kleine Gemeinde mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung ehrenamtlich gestalten zu können“, beschreibt der pensionierte Diplom-Verwaltungswirt (FH) seine Motivation.

Vor zwölf Jahren ist Klaus Schultheiß nach Bad Buchau gezogen. Seit dieser Zeit hat sich der gebürtige Koblenzer auf vielfache Weise in seine neue Heimat eingebracht: als Vereinsmitglied, als Vorstand in der Selbsthilfegemeinschaft „Bürger für Bürger“, als Geschäftsführer des Kreisseniorenrats und auch im Buchauer Gemeinderat, in den er 2014 auf Anhieb mit 718 Stimmen gewählt wurde. „Überraschend“, wie Schultheiß findet, „als Zugezogener“.

Nun strebt Schultheiß ein weiteres Ehrenamt an: das des Bürgermeisters in Kanzach. Eigentlich habe er angenommen, dass sich ein Kanzacher auf dieses Amt bewerben wolle, berichtet er. Nachdem dies wohl nicht der Fall sei, habe er sich zur Kandidatur entschlossen. Dass es sich dabei um eine kleine, mit 500 Einwohnern recht überschaubare Gemeinde und eine kleine Verwaltung handelt, finde er gerade „reizvoll“, sagt Schultheiß und lacht: „Auch Bad Buchau ist ja schon kleinteilig, wenn man aus der Großstadt Koblenz kommt.“ Doch inzwischen fühle er sich hier voll und ganz angekommen: „Ich finde die Region unheimlich attraktiv, gerade die ruhige Wohnlage, und die Menschen sind sehr aufgeschlossen.“

Von Koblenz sei er freilich auch beruflich andere Dimensionen gewohnt. Dort war der Verwaltungswirt im Landratsamt und im Regierungspräsidium tätig, in den Bereichen Kommunalaufsicht und Gesundheitsverwaltung, und „immer in Leitungsposition“. Von dieser Erfahrung habe er bislang schon in seinen Ehrenämtern profitieren können, als es etwa bei „Bürger für Bürger“ um die erfolgreiche Bewerbung für den Innovationspreis „Quartier 2020“ des Sozialministeriums ging. Und künftig würde er diese Fähigkeiten gerne auch in Kanzach einbringen, so Schultheiß: „Mit meiner Verwaltungserfahrung möchte ich dazu beitragen, die Gemeinde erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Aus dem Gemeindeverwaltungsverband, wo Schultheiß als Vertreter des Buchauer Gemeinderats sitzt, kenne er zudem die Akteure, mit denen er auch als Bürgermeister zusammenarbeiten würde. Den Kanzacher Bürgern und den Gemeinderäten wolle er sich nun noch bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung und in persönlichen Gesprächen vorstellen.

Auch mit Amtsinhaber Erwin Hölz habe er im Vorfeld über die Gemeinde und anstehende Aufgaben gesprochen. Vor allem im Breitbandausbau sieht Schultheiß eine Herausforderung: „Ein Riesenproblem ist die schlechte Versorgung. Da wird die Priorität drauf liegen: Wir müssen eine zügige Versorgung hinbekommen, die ansässigen Betriebe sind darauf angewiesen.“ Im Vergleich zu Buchau, wo bei anstehenden Straßensanierungen Glasfaserkabel gleich mitverlegt werden, gestalte sich der Anschluss ans schnelle Netz aber deutlich schwieriger. Denn es sei nicht absehbar, dass die L275 in nächster Zeit aufgegraben wird. „Hier muss mit dem Land verhandelt werden, denn sonst bleibt die Gemeinde auf den Kosten sitzen.“

Weitere Aufgaben sieht Schultheiß in der Erschließung von neuem Bauland oder im Aufbau eines Angebots von betreutem Wohnen, wie es „Bürger für Bürger“ auch in Bad Buchau vorhat. Und langfristig: der Erhalt der Selbstständigkeit. Es sei wichtig, „einen Ansprechpartner vor Ort für die Nöte der Bürger“, also einen Bürgermeister, zu haben. „Solange es politisch haltbar ist“, wolle er sich deshalb für eine selbstständige Gemeinde Kanzach einsetzen – auch als Buchauer: „Wenn ich dort gewählt werde, habe ich die Interessen der Bürger dort zu wahren“, findet Schultheiß, einen Interessenskonflikt gebe es hier nicht.

Auch einen Rollenwechsel vom Gemeinderat zum Gemeindeoberhaupt, von der Mitte an den Kopf des Ratstischs könne er sich sehr gut vorstellen: „Das ist ja genau das, was mich reizt.“ In Bad Buchau hat Schultheiß zwar den Ruf, einer der schärfsten Kritiker des Rathauses zu sein, doch dies geschehe „immer sachlich, objektiv und zielorientiert“, beschreibt sich der Stadtrat selbst, der sich für Bürgernähe und Bürgerbeteiligung ausspricht. Analytisches Denken schätzt Schultheiß auch in seiner Freizeit, als Fernschachspieler in der Ersten Bundesliga. Daneben hält sich das Albvereinsmitglied gerne im Freien auf und könnte es sich sehr gut vorstellen, als Bürgermeister seinen Dienst im Kanzacher Rathaus mit dem Fahrrad anzutreten.