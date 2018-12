Klaus Knoll erhält die Staufermedaille

Klaus Knoll aus Bad Buchau hat in Stuttgart die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten, überreicht von Guido Wolf, Baden-Württembergs Minister für Justiz und Europa. Mit dieser hohen Auszeichnung würdigt das Land das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement von Klaus Knoll für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge.Klaus Knoll ist in Bad Buchau auch als Leiter des Jugendlagers Federsee bekannt.

„Die Staufermedaille ist eine der höchsten Auszeichnungen, die das Land Baden-Württemberg verleiht“, sagte Minister Guido Wolf, der Klaus Knoll im Beisein des Präsidenten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Generalinspektor der Bundeswehr a. D. Wolfgang Schneiderhan, würdigte. Mit der Medaille zeichne das Land „ein langjähriges ehrenamtliches, gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement“ aus. „Sie haben sich mit Ihrer europäischen Friedensarbeit um das Land Baden-Württemberg verdient gemacht, denn: Was Europa dient, was dem Frieden in Europa dient, das dient auch unserem Land!“, wandte sich Wolf an Knoll.

Und weiter: „Dass man in ganz Europa Soldatenfriedhöfe besuchen kann, dass man dort auf würdige Orte der Trauer, des Gedenkens, der Mahnung trifft, das haben wir Menschen wie Ihnen, Herr Knoll, zu verdanken!“ Mit dem Jugendlager Federsee brächen alljährlich unter Knolls Organisation und Anleitung 25 bis 30 Jugendliche auf, um in den Sommerferien für zwei Wochen Kriegsgräber aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in ganz Europa zu pflegen und instandzusetzen. Bei diesen Reisen in verschiedene europäische Länder gehe es aber nicht nur um den Erhalt der Kriegsgräber. Die jungen Teilnehmer weiten mit dem Aufenthalt auch ihren Horizont. Das Jugendlager Federsee werbe für das europäische Friedensprojekt und für die Völkerverständigung. Zudem kommen die Jugendlichen vor Ort in Rumänien, in Estland, in Italien, Frankreich, Polen und vielen weiteren Ländern mit anderen jungen Menschen ins Gespräch, in den Austausch. „Mit diesen alljährlichen Jugendlagern verbinden Sie Vergangenheit und Zukunft, Gedenken und Aufbruch aber auch gemeinsame Arbeit und gemeinsame Freizeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, wandte sich Wolf an Knoll.

Abschließend dankte Guido Wolf Knolls Ehefrau Eva mit Sohn Julius für ihre Unterstützung bei dem großen ehrenamtlichen Engagement Klaus Knolls.