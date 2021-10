Klaus Funk legt den Vorsitz in jüngere Hände

„Im Reich der Töne erblüht das Schöne“: Mit diesen Worten hat der Vorsitzende des Musikvereins Oggelshausen, Klaus Funk, die Hauptversammlung für das Vereinsjahr 2020 eröffnet.

Zu Beginn begrüßte Funk alle anwesenden Musikerinnen und Musiker, alle Ehrenmitglieder und passiven Mitglieder und Bürgermeister Ralf Kriz. Auch sein gewählter Amtsnachfolger Michael Kara war der Einladung des Musikvereins zusammen mit seiner Partnerin gefolgt. Nach seinem Bericht dankte Funk für die vielseitige Unterstützung des Vereins durch die Gemeinde, die Kirchengemeinde, die Ehrenmitglieder, Dirigentin Petra Diodone und den zahlreichen Helfern innerhalb und außerhalb des Vereins.

Nach den ausführlichen Berichten des Schriftführers, der Dirigentin, der Jugendleiterin und der Kassiererin folgte die durch Bürgermeister Ralf Kriz einstimmig vorgenommene Entlastung des Vorstands für das vergangene Vereinsjahr 2020. In seiner kurzen Ansprache ging Kriz auf die große Bedeutung des Vereinslebens in der Region Oberschwaben ein.

Im anschließenden Überblick über die Statistik der Probenbesuche erhielten sieben Musikerinnen und Musiker ein Präsent für einen hervorragenden Probenbesuch ganz ohne Fehlzeit. Bei den anschließenden Wahlen wurde zunächst Joachim Zanker für drei weitere Jahre einstimmig in das Amt des Schriftführers gewählt. Eine größere Veränderung ergab sich bei der Wahl zum Vorsitzenden. Klaus Funk, der sich bereits seit 15 Jahren im Amt des Vorsitzenden verdient gemacht hat, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Stattdessen wurde ebenfalls einstimmig ein neues Vorstandsteam bestehend aus den beiden Vorsitzenden Michaela Funk und Anja Kapitel sowie der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Manuela Rautenberg gewählt.

Dietmar Ruß vom Blasmusikkreisverband Biberach konnte schließlich mehrere Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder vornehmen. Michael Hader wurde für zehn Jahre aktive Tätigkeit geehrt, Christine Funk und Joachim Zanker für 20 Jahre. Berthold Weggenmann erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Tätigkeit. Karl Hepp und Helmut Sauter konnten diese Auszeichnung sogar für 60 Jahre in Empfang nehmen. Dirigentin Petra Diodone erhielt die Dirigentennadel in Gold mit Urkunde für insgesamt 20 Jahre Tätigkeit als Dirigentin in verschiedenen Vereinen.

In seinen Abschlussworten wiederholte Klaus Funk seinen Dank an alle Vereinsmitglieder und allen Unterstützern und überreichte ein kleines Geschenk an Christine Funk für die Organisation der 2020 neu angeschafften Vereinsuniformen.

Am Ende der Versammlung dankte Anja Kapitel Klaus Funk für seine Verdienste in der Vereinsführung. Mehr als 20 Jahre lang gestaltete er zunächst als zweiter, später als erster Vorsitzender das Vereinsleben maßgeblich mit, festigte die solide Basis, auf der der Verein steht und baute diese durch sein herausragendes Engagement weiter aus. In dieser Zeit war er stets federführend an der Organisation von zahlreichen Veranstaltungen des Musikvereins beteiligt und fand immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitglieder und Freunde des Vereins. Für seine Verdienste wurde er von der Versammlung mit stehenden Ovationen bedacht und erhielt als Geschenk eine Miniatur eines Horns, das Instrument, das er auch weiterhin in den Reihen des Vereins spielen wird.