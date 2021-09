„Klassische Saitensprünge“ im Haus der Musik

„Klassische Saitensprünge“ präsentiert das Ensemble Gorbatschow und Freund am Sonntag, 12. September, in Bad Buchau. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Haus der Musik, Karlstraße 16.

Der in Moskau lebende Professor Andreij Gorbatschow gelte als herausragender Balalaika-Interpret unserer Zeit, heißt es in der Ankündigung. Er habe wie kein anderer Spieler vor ihm das konzertante Spiel revolutioniert und die Balalaika in den großen Konzertsälen Russlands als klassisches Konzertinstrument etabliert. „Bescheiden im Gespräch, ein Löwe auf dem Podium“, so werde er von den internationalen Musikkritikern beschrieben. Zusammen mit seinem ständigen deutschen Klavierpartner Lothar Freund spielen sie gemeinsam seit vielen Jahren auf allen großen Bühnen dieser Welt, so zum Beispiel in der New Yorker Carnegie Hall oder beim Schleswig-Holstein-Musik-Festival. Bei ihrem Konzert in Bad Buchau spielen sie Originalkompositionen für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur.

Es gelten die Hygienevorschriften der aktuellen Corona-Verordnung: Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht während der Veranstaltung sowie die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).