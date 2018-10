Klangfreudiges Rendezvous

Mit ihrem Orchester, bestehend aus versierten Musikern und Nachwuchskräften der Musikschule Bad Buchau, vor allem jedoch mit ihrer Professionalität als Solistin hat Dr. Katjana Sedelmayr die Besucher im Goldenen Saal mit Akkordeon und Gitarre durch Länder, Musikstile und Zeiten geführt. Fast ungläubiges Staunen drückten sich in reichem Beifall aus.

Für ihr Orchester schrieb Katjana Sedelmayr einen festlichen Prolog, mit dem sie das „Klangrendezvous Akkordeon & Gitarre“ eröffnete. Prägnante Paukenschläge bildeten den Auftakt zu einer Fülle interessanter Tonverbindungen in vielen Sphären der Akkordeonmusik. Solistische Läufe auf Sedelmayrs melodieführendem Instrument erhellten die Szene über klaren Akkordbausteinen, um auch lyrischen Tonfolgen den benötigten Freiraum zu geben.

Als Leiter der städtischen Musikschule Bad Buchau gab Bernhard Merk einen kurzen Abriss des künstlerischen Werdegangs der Orchesterleiterin. Bereits ihre Eltern unterrichteten an der Musikschule, seit 1997 ist sie Lehrerin für Akkordeon und Gitarre. Im Alter von drei Jahren bekam die kleine Katjana ihr erstes Akkordeon, beteiligte sich drei Jahre später am ersten Wettbewerb und kann im Laufe ihrer Karriere auf eine Vielzahl von renommierten Abschlüssen wie auch auf erfolgreiche Konzerte von der Schweiz bis nach Amerika verweisen. Ihr Repertoire reicht von zukunftsweisenden Barockinterpretationen bis zur zeitgenössischen Musik.

In einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Klangstrukturen hat Sedelmayr als Solistin am Akkordeon Bachs Vorlagen als „Klangräume der Zukunft” gedeutet und ausgeweitet. Musikalische Gedanken durften schweifen, dezent-ransparente Themen in Verbindung zu meisterlich virtuosen Passagen treten, um den gesamten Klangraum ihres besonderen Meisterinstruments auszuloten.

Klangschön, mit vielen intimen Details, erklang alsdann ein Adagio aus Rodrigos „Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta” mit Sedelmayr als Solistin an der Gitarre. Hier trafen sich Akkordeon in seiner orchestralen Vielfalt mit der Gitarre mit melodiebetonten und ungemein behänden Läufen zu einem musikalisch bezaubernden Klangrendezvous.

Melodisch rassig, rhythmisch klar strukturiert, die kurzgefassten musikalischen Einheiten voll Feuer durch die agile Rhythmuscombo aufgewertet, so zeigte sich das Orchester bei „Spain” von Chick Corea in einem ganz anderen, ungemein lebenssprühenden Gesicht.

In den Improvisationen des „Tango nuevo” als „Tanguango” offenbarte sich aufs Neue die besondere Verbindung Sedelmayrs als Solistin mit ihrem Akkordeon. Über klar sonorer Begleitung schwebte die Melodie in unzähligen Improvisationen mal voll Anmut, mal voll stürmischem Drang, doch immer in Verbindung mit dem vorgegebenen Thema: Voll Wärme im tiefen Bereich, quirlig und virtuos in den höheren Lagen. Darauf folgte nach einem rhythmisch vielseitigen Entrée der Percussionsgruppe „Tico Tico no fuba” von Zequinha de Abreu als melodisch-rhythmisches Gesamtwerk, das bestens ins Ohr und in die Beine ging.

Wohlschmeckendes Menü

Der „Schwäbische Eintopf” von Alfred Sedelmayr ist ein raffiniert angerichtetes, wohlschmeckendes Menü schwäbischer Volksweisen. Ob der liebe Augustin plötzlich am Neckar grast, ob man durchs Wiesatal geht oder fragt: Bin inet a Bürschle? – dies und viel mehr wird mit Spaß an der Freud’ und viel interpretatorischem Können dem Publikum unter der Prämisse „Guten Appetit“ kredenzt. Dazu gewissermaßen als Dessert erfrischende Variationen über „Mei Hut, der hot drei Ecka”. Auch zeigte die Ausnahmekönnerin am Akkordeon ihre bewundernswerte Fähigkeit der Improvisationskunst als Solistin auf hohem Niveau. Das Thema mal liebevoll umkost, mal in virtuosen Passagen bis zum frappierenden Beschluss über die ganze Tastatur ihres Instruments verstreut.

Mit einem fugenartigen Beginn hat die Orchesterleiterin das „S.V.P.” von Astor Piazzolla für ihr Ensemble bearbeitet. Bei aller rhythmischer Prägung konnte sich die Melodie auch in verblüffendem Arrangement stets wirkungsvoll entfalten.

Im Gewand eines vielgestaltigen Medleys aus Andrew Lloyd Webbers „Starlight Express” tauchte das Akkordeonorchester in eine weitere musikalische Sphäre ein. Interessant aufbereitete Musicalklänge zogen durch den Goldenen Saal und zeigten aufs Neue den ganzen Klangreichtum auf dem Akkordeon im Orchesterklang. Langanhaltender Beifall der vielen Zuhörer war der Lohn für eine musikalisch vielgestaltige interessante Reise durch Länder, Musikstile und Zeiten. Eingegangene Spenden kommen auch den Jüngsten im Orchester Sedelmayr zugute.