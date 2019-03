Klänge aus dem Eierscheider

Eine etwas andere Kleinkunst erlebte das Publikum im großen Saal des Bad Buchauer Kurzentrums. Martin Herrmann, Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2018, bewies bei seinem Auftritt, Kabarett muss nicht zwingend laut sein. Leisere, höchst feinsinnige Persiflage kommt auch gut ohne Schenkelklopferwitz aus.

Bei dem als „hochkomisches Salonkabarett“ angekündigten, satirischen Musikkabarett sorgten Nonsens-Songs mit gekonnter Gitarrenbegleitung und in ungemein witziger, verbogener Reimform für permanente Lacher. Rap-Songs lauteten dann sinngemäß etwa so: „Wenn der Franz, geht zum Tanz, mit dem Bulldog namens Lanz.“ Sein Name, so verriet Herrmann, sei extrem maskulin und zwar gleich in doppelter Hinsicht, für Frauenbeauftragte also eine echte Herausforderung.

Beziehungsprobleme, Genderthematik, Zwischenmenschliches und Allzumenschliches wurden auf jedwede Art analysiert und karikiert. Der Programmtitel „Keine Frau sucht Bauer“ war die augenzwinkernde Antwort auf den Titel der einschlägigen RTL-Soap mit hohen Einschaltquoten. Die Kuh als Leitthema stand gerahmt parat ansonsten waren nur spärlich Requisiten im Einsatz. Herrmann parodierte: Frauen stehen auf Bauern – kariertes Hemd und Filzhut sind kostengünstige Verkleidung, um gezielt Frauen für sich einzunehmen.

Unschlagbar für ein erfolgreiches Date, so Herrmann, ist der Einsatz eines einfachen Eierschneiders aus dem Kücheninventar. Als „tibetanische Taschenharfe“ eingesetzt, entlockte Herrmann dem Saiteninstrument ein erstaunliches Spektrum von Tönen, seine Gitarre diente dabei als probater Resonanzboden. Ebenfalls aus dem Fundus im Küchenbereich stammt ein praktisches Gesichtsverpixelungsgerät beim Surfen im Internet.

Im Großen und Ganzen kamen Frauen bei dem Protagonisten eher gut weg, gut so, denn beim Publikum waren Frauen deutlich stärker vertreten. Wie agiert „mann“ bei vergessenem Weltfrauentag treffend - mit einer Rose (im Putzwasser!). Der Verzicht auf Politkabarett - weil Politiker einfach die besten Kabarettisten seien - wurde nicht konsequent eingehalten. Auch gut nachvollziehbar, da der Name Karrenbauer derzeit bei Comedians erste Priorität hat. Spitzfindige Feststellung: dieser Name klingt deutlich eindrucksvoller als Wagenknecht.

Und natürlich kommt man derzeit um das leidige Thema „Trump“ auf keiner Kleinkunstbühne herum. Rüde Kirchenhäme, ist in seiner aktuellen Brisanz nicht mehr weg zu denken bei gängigem Kabarett. Hier gelang es treffend und ohne geistlose Plattitüden. Konsumverhalten und Genussmittel-Werbestrategien, wie auch Pestizide und Schwermetalle sind ganz klar ein zeitgenössischen Reizthema. Die neue Erkenntnis, dass Letzteres Alufolie in der Küche kostengünstig ersetzt, stimmt milder. Längere, kürzere und sehr kurze Liedvariationen wechselten mit aussagekräftigen Krawattenvariationen. Und der vermeintliche Juchtenkäfer vor der Bühne wurde von dem Bühnenkünstler spontan als gemeine Stinkwanze enttarnt.

Der Protagonist reagierte souverän und mit verblüffender Spontaneität auf Zurufe aus dem Publikum zu tagesaktuellen Themen. Angenehm für Besucher in den ersten Reihen – man wurde nicht, wie so oft üblich, interaktiv missbraucht.

Mit skurrilen Kalauern, genialem Sprachklamauk und intelligenter Wort-Jonglage zeigte sich Herrmann als Meister seines Genres. Der Kleinkunst-Preisträger bewies in seiner wohltuend feinsinnigen Art, unterhaltsames Kabarett gelingt auch ohne plumpe Diskriminierung.