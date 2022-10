Kita St. Maria Tiefenbach bedankt sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kita St. Maria durfte am diesjährigen Hoftoberfest von Grillmeister Rauschers die Tombola und den Kuchenverkauf übernehmen und das Fest war ein voller Erfolg. Trotz wechselhaftem Wetter kamen sehr viele Gäste zum Fest. Bedanken möchten wir uns bei Michael und Pius Rauscher im Namen aller Kinder, Eltern und Erzieherinnen, für die Ravensburger Spiele und die Möglichkeit, für die Kita St. Maria die Tombola und den Kaffee & Kuchenverkauf auszurichten.

In der voll besetzten Halle, bei musikalischer Unterhaltung und viel Gaumenschmaus, durften wir unseren Kaffee & Kuchenstand aufbauen und das Fest an beiden Tagen mit einem großen Buffet mit selbstgebackenen Kuchen und Torten bereichern.

Vielen Dank an alle Torten- und Kuchenbäckerinnen, die unser Buffet mit abwechslungsreichen selbstgebackenen Kuchen bereichert haben, sowie ein riesen Dankeschön an alle Eltern, die an diesen beiden Tagen mit ihrem Arbeitseinsatz geholfen haben.

Bei der großen Tombola am Sonntag lockten viele Preise, darunter ein Foto der Tiefenbacher Aussichtsplattform mit Blick auf den Federsee, gesponsert von der Gemeinde Tiefenbach sowie ein Outdoor-Fotoshooting „Fotografien am Dorfrand“ von Evelyn Schwarz aus Bad Buchau.

Sabine und Werner Vogel aus Bad Saulgau freuten sich über das Fotoshooting und bei einer jungen Dame aus Tiefenbach schmückt das Foto vom Federsee das Kinderzimmer.

Der Andrang war wie immer groß und wir waren sehr schnell ausverkauft.

Vielen Dank an alle, die uns mit der Bereitschaft des Loskaufs unterstützt haben und herzlichen Dank auch an alle, die mitgeholfen haben, eine so große Tombola mit 500 tollen Preisen zu organisieren.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für die Bereitstellung der tollen Tombola Preise.

Vom Erlös werden Spielsachen erworben.