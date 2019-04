Kirchenmusik zu Ostern

Die Gottesdienste in der Stiftskirche Bad Buchau werden in der Karwoche und an den Osterfeiertagen festlich gestaltet. Die Chöre der Kirchengemeinde, Kantoren und Instrumentalisten wirken dabei mit.

Der Cyprianus-Chor hat sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die musikalische Gestaltung für die Feier der Osternacht am Karsamstag, 20. April, ab 20.30 Uhr in der Stiftskirche vorbereitet. Der Gottesdienst beginnt mit dem Entzünden des Osterfeuers, dem altehrwürdigen Ruf „Lumen Christi“ und dem Exsultet (Osterlob), das den Sieg Christi über die Mächte der Finsternis preist. Begleitet von Orgel und einer Instrumentalgruppe soll Altes bewahrt und Neues gewagt werden, um die Liturgie dieser besonderen Nacht zu feiern. Der Chor wird mit der Gemeinde neue und alte Lieder aus dem Gotteslob singen. Neue Geistliche Musik und auch Musik aus England mit deutschem Text sollen den Gottesdienst bereichern. Mit dem Calypso Gloria von Emily Crocker zieht ein neuer Musikstil in die Gestaltung der Osternacht ein. Das Erscheinen der Bildtafel „Auferstandener“ über dem Hochaltar wird vom Gemeinde- und Chorgesang „Christus ist erstanden“ festlich umrahmt.

Im Festgottesdienst am Ostersonntag um 10.30 Uhr erklingt mit dem Stiftschor erstmals die neu einstudierte „Missa Festiva“ von Lorenz Maierhofer mit den Messeteilen Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei. Einen festlichen Zwischengesang bildet das „Alleluia festiva“. Zur Kommunion ist das solistisch besetzte, harmonische „Alleluia gaudete“ zu hören. Den Abschluss des Gottesdiensts bildet der strahlende Schlusschor „Alleluia, jubilate Deo“. Begleitet wird die festliche Messe von zwei Trompeten und der Orgel. Der zeitgenössische Komponist Lorenz Maierhofer ist einer der führenden europäischen Chorkomponisten. Viele seiner Werke zählen zu den Standards im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.