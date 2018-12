Am Heiligabend beginnt um 16.30 Uhr die Krippenfeier mit Krippenspiel der Kinder in der St. Peter- und Paulskirche in Kappel. Die Christmette in der Stiftskirche Bad Buchau wird um 22 Uhr gefeiert, mitgestaltet vom Cyprianus-Chor der Kirchengemeinde Bad Buchau. In der noch dunklen Kirche erklingt Geigen- und Orgelmusik, in Erwartung des Christkinds singt der Chor: „Wir warten auf das Licht“. Auch bei dem Neuen Geistlichen Liedgut „Singt von der Liebe der Heiligen Nacht“ und „Gib mir die Ohren der Hirten“ mit der Musik von Horst Christill wird der Chor begleitet von Orgel, Geigen und einem Glockenspiel. Einen eigenen musikalischen Akzent setzt der Chorsatz „Sweet Little Jesus Boy“. Text und Melodie stammen von einem bekannten Negro Spiritual. Die Christmette endet mit einem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht, heilige Nacht“. Nach dem feierlichen Schlusssegen geleiten der Chor und seine Instrumentalisten die Gottesdienstbesucher mit „Weihnacht bedeutet so viel“ in die Heilige Nacht.

Der Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag ab 10.15 Uhr wird vom Stiftschor, Solisten, Streichorchester, Querflöte und der Orgel mitgestaltet. Zur Aufführung kommt die berühmte Christkindelmesse in C-Dur von Ignaz Reimann. Reimann (1820 bis 1885) war 43 Jahre lang als Schulrektor, Kantor, Chorleiter und Komponist in Schlesien tätig und komponierte mit außergewöhnlichem Fleiß und Schnelligkeit für seinen ländlichen Chor über 800 Werke. Vor allem seine Christkindelmesse ist in ganz Europa bekannt und gehört noch heute zum gängigen Repertoire vieler Kirchenchöre. Nach dem allseits beliebten „Transeamus“ von Josef Ignaz Schnabel ist die Gemeinde eingeladen, mit Chor und Orchester in das Weihnachtslied „O du fröhliche“ einzustimmen.