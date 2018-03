Kirchenmusik an den Feiertagen

Der Cyprianus-Chor hat sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die musikalische Gestaltung für die Feier der Osternacht am Karsamstag, 31. März, um 20.30 Uhr in der Stiftskirche vorbereitet. Begleitet von Orgel und einer Instrumentalgruppe soll Altes bewahrt und Neues gewagt werden, um die Liturgie dieser besonderen Nacht zu feiern. Der Chor wird mit der Gemeinde neue und alte Lieder aus dem Gotteslob singen. Neue Geistliche Musik und Spirituals werden den Gottesdienst bereichern. Beim Erscheinen der Bildtafel „Auferstandener“ über dem Hochaltar erklingt „Das Leben ist Sieger“ mit einem Text von Johannes Jourdan. Aus der modernen Chormusik erklingt ein „Vater unser im Himmel“ sowie ein weiterer Teil aus der Latin Jazz Mass von Martin Völlinger. Das mit der Gemeinde gesungene „Christus ist erstanden“ beendet die Feier. Im Festgottesdienst am Ostersonntag, 1. April, wird der Stiftschor zusammen mit Solisten, Trompeten, Posaunen, Röhrenglocken und der Orgel die festliche Missa brevis in B von Christopher Tambling zur Aufführung bringen. Der britische Komponist (1964 bis 2015) hat sich weit über die Grenzen seines Landes hinaus einen Namen gemacht. Anlässlich des Speyerer Diözesantages wurde das Werk im September 2014 in der Landauer Marienkirche uraufgeführt. Die Messe besticht durch einen in der Romantik verwurzelten, sehr ausdrucksstarken Stil. Das österliche „Christ ist erstanden“ von Andreas Hammerschmidt bringt zum Abschluss des Gottesdiensts die Freude über die Auferstehung noch einmal auf eine bewegte, festliche Weise zum Ausdruck. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Stiftskirche Bad Buchau.