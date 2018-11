Kirchenchor lädt zur Adventsbesinnung

Die Adventsbesinnung des Kirchenchors Betzenweiler steht unter dem Motto „Musik, Gedanken, Stille“. Sie findet am Sonntag, 2. Dezember, um17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Clemens in Betzenweiler statt. Vorweihnachtliche Lieder und Gedanken zur Adventszeit sollen die Herzen aller Besucher erfreuen.

Stücke wie, „Freut euch, denn es ist Advent“ oder „Eingeladen zum Fest des Lebens“, sowie „Du hast die Welt mit Liebe geflutet“ führen zum Thema Advent. Auch „Dein Engel wird immer bei dir sein“, “Exultate Justi“ von John Williams, „Spuren aus Licht“ oder „Seid zugedeckt mit Gottes Segen“ werden zu hören sein.

Die Besucher können eine besinnliche Abendstunde genießen. Mitgestaltet wird das Konzert vom Kinderchor. Instrumental begleitet werden die Gesänge mit Klavier, Querflöte und Percussion. Der Eintritt ist frei. Eine Spende unterstützt Schwester Elisabeth Dörflinger zum Bau der Klosterkirche im Kloster Sotillo in der Nähe von Avilla bei Madrid. Pfarrer Dörflinger wird während der Besinnung über das Leben und Wirken seiner Schwester berichten. Nach der Adventsbesinnung laden die Ministranten die Besucher zu einem Umtrunk ein.