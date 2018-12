Kirche in Seekirch feierlich eröffnet

Rund acht Monate war die Kirche in Seekirch wegen umfassender Renovierungsarbeiten nicht benutzbar. Am zweiten Adventssonntag wurde die Kirche am Federsee mit einem feierlichen Gottesdienst wiedereröffnet.

Der feierliche Einzug von Pfarrer Martin Dörflinger und Diakon Thomas Lerner mit den vielen Ministranten machte sichtbar, dass dies ein besonderer Gottesdienst werden sollte. Musikalisch begleitete der Seekircher Kirchenchor den Gottesdienst mit. Treffender hätte das Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ zum Auftakt nicht sein können, meinte auch Pfarrer Dörflinger in seiner Begrüßung. Nach acht Monaten Bauzeit, so Pfarrer Dörflinger in seiner Predigt, sei es an der Zeit gewesen Tür und Tor der Kirche wieder zu öffnen. Normalerweise dauere alles, was Hand und Fuß habe, neun Monate, aber trotz der „Frühgeburt“ sei alles dran am Seekircher Christkind.

Auch in den beiden Kapellen Tiefenbach und Alleshausen, wo die Seekircher während der Bauzeit unterkamen, sei es sehr schön und persönlich gewesen. Aber ein Dorf ohne Kirche und Glockengeläut sei halt nicht vollständig. Die Renovierung sei mehr als notwendig gewesen, allein schon wegen der Brandgefahr wegen einiger durchgeschmorter Kabel. Die erste Messe, nach der Renovierung, habe gut getan, sagte Pfarrer Dörflinger, bevor der 2.Vorsitzende im Kirchengemeinderat, Erwin Strohm, ans Mikro trat. Ein Tag der Freude und Dankbarkeit sei heute, sagte er in seinen Grußworten. Für den reibungslosen Ablauf der Renovierung und eine ausgezeichnete Arbeit aller Handwerker hatte Strohm Dankesworte parat. Wer schon einmal eine Baustelle im Haus hatte, wisse mit wie viel Aufregung, Springerei und Dreck das verbunden sein könne. Dafür durfte Mesnerin Siglinde Rehm einen Blumenstrauß und einen Gutschein von Strohm in Empfang nehmen.

635 Stunden Eigenleistungen haben die vielen freiwilligen Helfer aus der Pfarrgemeinde erbracht, dafür soll demnächst ein Helferfest angesetzt werden aber auch an die vielen Wohltäter sei ein Vergelt’s Gott gesagt, so Strohm, über 15 000 Euro an Spenden für die neue Heizung seien eingegangen. Architekt Guido Vogel bedankte sich für den Auftrag auch im Namen des Ingenieurbüros Kiefer das für die technische Planung zuständig war und gab Einblicke in die Renovierung. Nachdem einzelne Elektroleitungen bereits durchgeschmort waren, musste ein Teil der 53 Jahre alten Bankstrahlerheizung stillgelegt werden. Der Rest durfte nur noch unter Aufsicht betrieben werden, zeigte Vogel die Dringlichkeit der Sanierung auf. Nicht nur die Heizungsanlage auch die Beleuchtung im Kirchenraum wurde verbessert. So sind nun, fast nicht sichtbar, Deckenfluter in der Raumbeleuchtung integriert, welche die Deckengemälde besser ausleuchten.

Großer Zusammenhalt

Neben weiteren Gewerken wurde der Kirchenraum restauratorisch gereinigt und teilweise neu überfasst. Die Kinderbänke vor den Seitenaltaren wurden nicht mehr eingebaut und ergaben zusätzlichen Platz vor dem Chorraum. Architekt Vogel zeigte sich über den ungewöhnlichen Zusammenhalt in der Kirchengemeinde erfreut. Viele Arbeiten hätten die freiwilligen Helfer übernommen und zur Kostensenkung bei rund 340 000 Euro Baukosten beigetragen. Trotz der derzeitigen Hochkonjunktur am Bau hätte alle Handwerker pünktliche und saubere Arbeit geleistet.

Der Kirchengemeinderat unter Pfarrer Dörflinger hätten stets konstruktiv mitdiskutiert, aber auch mal, selbst Hand angelegt. Zum Abschluss des Gottesdienstes sangen die Kinder der Kinderkirche das Lied „Mein Licht geht auf und leuchtet“. Nach dem Gottesdienst lud der Partnerschaftsverein ins Forum ein. Wer Interesse hatte konnte sich mit Ingenieur Andreas Kiefer über die neue Technik in der Kirche unterhalten.