Kinderturntage lassen Sportlerherzen höher schlagen

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist es für die Kinderturnabteilung des Eintracht Seekirch selbstverständlich gewesen, wieder ein sportliches Wochenende anzubieten. Volles Haus hatten die Seekircher Sportler in beiden Turnhallen der Federsee-Grundschule Alleshausen. In der Federseehalle hatten sie allerhand Turngeräte aufgebaut. Hier konnten sich turnbegeisterte Kinder so richtig austoben: von der Kletterpyramide über einen Hängesteg mit anschließender Rutsche, Barren und Bock. Weiter ging es dann etwa mit Stufenbarren, Hängeleiter und Schwebebalken. In der kleineren Turnhalle hatten die Sportler ein Turnerparadies für die Bambinis aufgebaut, das ebenfalls den ganzen Nachmittag belagert war und die Kreativität, auch von den Eltern, forderte. Sinn und Zweck der Kinderturnabteilung sei es, so die Eintracht Seekirch, Kinder für den Sport – welche Sportart auch immer – zu begeistern. Das ist ihnen ohne Zweifel gelungen. Unkompliziert sei auch die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen Oggelshausen und Betzenweiler gewesen, die großzügig weitere erforderliche Turngeräte zum Aufbau der Parcours zur Verfügung gestellt hätten. Foto: Klaus Weiss