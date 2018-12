Kindertheater zeigt: „Die Sterntaler“

Von

Der amerikanische Schauspieler Harrison Ford (60 )hat nun seinen eigenen Stern auf dem «Hollywood Walk Of Fame». In Begleitung seiner Freundin, der Schauspielerin Calista Flockhart («Ally McBeal»), nahm Ford am Freitag auf dem berühmten Bürgersteig die Ehrung entgegen. Regisseur Steven Spielberg, der erst im Januar mit einem Stern im Zement verewigt wurde, war unter den zahlreichen Gratulanten. Fords nächster Film, die Action-Komödie «Hollywood Homicide» läuft in zwei Wochen in den US-Kinos an.