Kinderoper aus Wien gastiert an der Federsee-Grundschule

Die Vorfreude und Aufregung an der Federsee-Grundschule ist groß an diesem Tag. Nach zweijähriger Pause ist wieder die Kinderoper Papageno aus Wien zu Gast, welche es sich zur Aufgabe macht, die Kinder behutsam an die Welt der Oper heranzuführen.

„Anker geworfen, Sir“, rufen die jungen Matrosen in gelben Regenjacken ihrem Kapitän zu. Die Federseehalle hat sich in eine Opernbühne verwandelt. Vier Künstler der Kinderoper „Papageno“ führen Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ kindgerecht auf. Eine Stunde dauert die Aufführung. Besonders hautnah erleben dürfen dieses Werk einige Kinder der 4. Klasse. Die jeweiligen Mädchen und Jungen haben sich auf ein paar kleinere Rollen vorbereitet und dürfen bei insgesamt drei Szenen als Matrosen und Mädchen von Senta mitspielen.

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 haben sich bereits im Musikunterricht mit der Thematik und Musik dieser Oper auseinandergesetzt und warten gespannt auf Kapitän Daland, die schöne Senta, die Seemänner und natürlich auf das Geisterschiff des fliegenden Holländers mit den blutroten Segeln. Bereits einige Minuten nach Beginn gibt es großes Gelächter, als Daland mit Kapitänsmütze, Sonnenbrille und Pfeife im Mund auftritt. Natürlich auf einem Schiff zusammen mit seinen Matrosen, die von vier Schülern gespielt werden. Das Schiff besteht aus einem umgedrehten Holztisch mit Steuer vorne und Rollen darunter.

Die pfiffigen und humorvollen Ideen des Ensembles, die eindringliche Musik Wagners, die professionellen Stimmen der Sänger und Sängerinnen und die authentischen Kostüme bringen das junge Publikum zum Staunen. Auf äußerst kindgerechte Art und Weise gelingt es den Akteuren kurzweilig und mit viel Charme die doch komplexe Thematik für die Kinder verständlich und anschaulich darzubieten. Dies zeigt sich am Ende auch am anhaltenden Applaus und den strahlenden Gesichtern des jungen Publikums.

Die gelungene Aufführung wurde finanziell unterstützt vom Förderverein der Schule, der Gemeinde Alleshausen sowie der Kreissparkasse Biberach, die großzügige Spenden beisteuerten.