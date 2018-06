Kinderhaus ist schon bald pickepackevoll

Seit seiner Einweihung vor einem Jahr ist das Buchauer Kinderhaus gut angenommen worden. So gut, dass Krippe wie Kindergarten bald komplett ausgelastet sind. Nun muss sich der Gemeinderat Gedanken über Aufnahmekriterien machen.

Pickepackevoll. Diesen Zustand werden die beiden Buchauer Krippengruppen, die „Regenbogenzwerge“, schon im Januar erreicht haben. Davon geht Hauptamtsleiter Helmut Müller aus, wenn er die Anmeldezahlen für die nächsten Monate betrachte: „Und wir rechnen auch weiterhin mit Anmeldungen im Bereich der Unterdreijährigen.“ Nicht viel anders sieht die Situation bei den Drei- bis Sechsjährigen aus. „Bis Ende des Jahres ist der Kindergarten bis auf einen Platz belegt“, teilte Müller am Dienstagabend in der Ratssitzung mit. Und die gute Nachfrage scheint kein kurzfristiger Trend zu sein. Nach diesem Kindergartenjahr, so Müller, werden 35 Kinder dem Kindergarten entwachsen sein und in die Schule kommen – 41 Kinder aber werden in dieser Zeit drei Jahre alt werden und voraussichtlich im Kindergarten nachrücken.

Einerseits erfreulich. Andererseits stellt die überwältigende Nachfrage das Kinderhaus-Team vor Herausforderungen. „Wir brauchen dringend Kriterien an die Hand, um die Plätze objektiv vergeben zu können“, wandte sich Leiterin Elke Matt an die Räte.

Einen Vorschlag, wie solche Kriterien gestaltet werden können, haben die Landesverbände bereits ausgearbeitet. Hier ist die Vergabe von Betreuungsplätzen nach einem Punktesystem vorgesehen. So gibt es bei besonderem Förderbedarf, etwa für Kinder mit Migrationshintergrund, zwei Punkte, für Kinder von berufstätigen Eltern drei Punkte, genauso wie für Zwillings- oder Mehrlingskinder. Und auch Kinder aus der eigenen Gemeinde haben mit einem Zusatzpunkt etwas bessere Chancen auf einen Krippen- oder Kindergartenplatz.

Der Vorschlag des Landesverbands ist allerdings nicht mehr als ein grobes Raster. Die genaue Verteilung der Punkte, also die Gewichtung einzelner Kriterien, könne jede Kommune selbst ausgestalten, hob Müller hervor. Auch Ergänzungen sind in diesem Kriterienkatalog möglich. FWV-Stadtrat Klaus Schultheiß schlug in diesem Zusammenhang etwa vor, auch Bauplatzinteressenten stärker zu berücksichtigen.

Insgesamt waren sich die Mitglieder des Gremiums einig, sich für die Ausarbeitung der Kriterien mehr Zeit nehmen zu wollen. In einer fraktionsübergreifenden Vorbesprechung wollen sich die Räte nun mit Vertretern von Kinderhaus und Verwaltung zusammensetzen.