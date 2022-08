Kinderfest im Federseemuseum

Im Federseemuseum in Bad Buchau stehen am Sonntag, 28. August, von 11 bis 17 Uhr die Kinder im Mittelpunkt. Frei nach dem Motto „Aktiv die Welt entdecken“ gibt es beim UNICEF- und UNESCO-Kinderfest in buntes Programm für Groß und Klein. Das kündigt das UNICEF-Team Biberach in einer Vorschau an.

Dabei geht es durch Raum und Zeit: Die Welt der Pfahlbauer erforschen, Windräder basteln und Popcorn aus Maiskörnern herstellen, stehen auf dem Plan. Denn zusammen mit dem UNICEF-Team Biberach, dem Pfahlbauten- Informationszentrum und der Naturfärberei Král wurde ein abwechslungsreiches Programm geschnürt: Von 13 bis 17 Uhr können Kinder fabelhaften Märchen lauschen, mit Pflanzen Stoffe färben oder sich an einem Info-Tisch über Kinderrechte und Kinderschutz informieren. Zusammen mit den ArchäoKids geht es um 14 Uhr auf eine exklusive Kindertour durch die Zeit der Jäger und ersten Bauern, während Erwachsene sich der öffentlichen Führung um 15 Uhr anschließen können. Von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr können alle wie „Eiszeitjäger“ Speere schleudern oder während der Fahrt mit dem Einbaum die Ruhe zu genießen.