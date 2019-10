Kinderchor bringt Stimmung auf die Kirbe

„Komm mir auf Kirbe“, sagt man im Allgemeinen, wenn man seine Ruhe haben will. Die Frauen des Bad Buchauer Frauenbunds haben das aber nicht wörtlich gemeint. Und viele Senioren sind im herbstlich dekorierten Bischof- Sproll-Haus zum Kirbe-Seniorennachmittag eingetroffen. Den bunten Unterhaltungsreigen eröffnete Joe Magino mit Volksliedern und alten Schlager an der Gitarre und natürlich zum Mitsingen. Der Kinderchor der Federseezwerge brachte mit herbstlichen Liedern wie „Der Herbst ist da“ Stimmung in den vollbesetzten Saal und der Spaß war den jungen Künstlern anzusehen. Der Beifall war für die Kinder Lohn genug, aber die Frauenbunddamen hatten doch noch für jeden der kleinen Sänger ein Präsent parat. Nach Kaffee und selbstgebackenem Gebäck für die Besucher zeigte die Theater-AG der Federsee-Gemeinschaftsschule einen Ausschnitt aus ihrem Theaterstück „Das Nebelmännlein vom Federsee“. Foto: Klaus Weiss