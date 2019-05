Kinder können Bachritterburg erkunden und Armbrust schießen

Im Rahmen der Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“ lädt die Schwäbische Zeitung Kinder der ersten und zweiten Klasse am Samstag, 8. Juni, zu einem Besuch in die Bachritterburg Kanzach ein. Dort können die Kinder eintauchen in die Welt des Mittelalters.

In der Bachritterburg können die Schüler an dem Tag viel lernen, aber das mit jeder Menge Spaß. Morgens erhalten sie von einem „Page peregrinus“ eine spezielle Führung über die Anlage. Danach können sie sich in die Kunst des Armbrustschießens einweisen lassen und dann auch selbst ihr Treffsicherheit unter Beweis stellen. Im dritten Teil des Programms, das von 10 bis 13 Uhr geht, haben sie die Möglichkeit Wachstäfelchen zu gestalten.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Grillen. Denn das alles kostet Kraft. Eine Stärkung tut dann Not: Daher ist an diesem Morgen der Spielplatz bei der Burg reserviert. Das Grillgut muss selbst mitgebracht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wetter angepasste Kleidung und entsprechende Schuhwerk sind notwendig.