Kinder basteln steinzeitlichen Schmuck

Im Federseemuseum Bad Bucha dreht sich am Sonntag, 10. April, von 13.30 bis 16.30 Uhr alles um „Muscheln, Bast und Co.“. Beim Familiennachmittag können kleine und große Besucher diesem Thema ganz praktisch auf den Grund gehen.

Mammutelfenbein, Tierzähne, Schnecken und später auch Kerne und Kalkperlen – den steinzeitlichen Menschen bot sich eine große Auswahl an Materialien. Doch waren die Ketten und Anhänger oft mehr als nur Zierde. Beim Familiennachmittag können Kinder selbst aus Naturmaterialien ihr eigenes Schmuckstück gestalten. Zeitgleich werden das Schleudern mit der eiszeitlichen Speerschleuder und eine kleine Rundfahrt mit dem Einbaum angeboten. Die öffentliche Führung um 15 Uhr ermöglicht zudem Einblicke in die Welt der Pfahlbauer am Federsee.