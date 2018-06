Keltenfest lädt ins Federseemuseum

An beiden Osterfeierrtagen lädt das Federseemuseum am 20. und 21. April von 10 bis 18 Uhr zum Keltenfest ins Federseemuseum ein, bei dem die bekannten Keltengruppen „Carnyx“ und die „Historische Darstellungsgruppe München (HDGM)“ mit etwa 25 Personen ins archäologische Freigelände einziehen.

Zu den herausragenden Funden des Federseemuseums gehört der spätkeltische Weihefund aus Kappel bei Bad Buchau, den Archäologen und Wissenschaftler zu Recht als einen der bedeutendsten weltweit einordnen. Dazu zählen einzigartige und überaus seltene Funde wie ein kunstfertig geschmiedetes Blasinstrument, das keltische Schlachthorn, genannt "Carnyx", sowie die Feuerböcke mit aufwändig gearbeiteten, behörnten Vogelfigurinen, die Wahrzeichen des Federseemuseums und auch Logo sind.

Das Federseemuseum widmet sich am Ostersonntag und –montag diesem Thema mit dem sogenanntem Living history, der Inszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst lebensnaher Weise. Über diesen Weg der historischen Wiedererlebbarkeit möchte das Federseemuseum an Pfingsten die Geschichte der Kelten verständlich präsentieren und für die Besucher erlebbar machen. Das archäologische Freigelände wird dabei einmal mehr zur Bühne für ein lebendiges und zugleich authentisches historisches Geschehen mit über zwei Dutzend Darstellern.

Die Keltentruppe „Carnyx“ und die „Historische Darstellungsgruppe München“ zählen zu den renommiertesten Living History Gruppen im süddeutschen Raum. Ob keltisches Handwerk, Wirtschaftsweise, Ernährung oder Kriegskunst und Religion, durch lebensnahe Präsentationen setzen sie „ihre Zeit“ fundiert und informativ in Szene und stellen dar, was charakteristisch für ihre Epoche ist und was ein Zeitalter ausmacht: Mit Menschen und Moden, Ideen und Erfindungen, Handwerk und Waffen, Praktischem und Kunstvollem wird überliefertes Kulturgut wieder gelebt und erlebt. Dabei basieren die Alltagsgegenstände, mit denen die vorgeschichtlichen Handwerkstechniken erprobt und ausgeführt werden, auf originalen Vorbildern, Museumsstücken oder archäologischen Ausgrabungsfunden. Auch die Atmosphäre im archäologischen Freigelände transportiert mit dem Lagerleben ein Stück Lebensgefühl vom Alltag der Kelten und ihrer Zeit.

An beiden Tagen können die Museumsbesucher „live“ am historischen Geschehen teilnehmen und miterleben, wie sich das Alltagsgeschehen und das Lagerleben bei den Kelten gestaltete. Dabei erhalten sie ebenso Einblicke in den historischen Hintergrund der Menschen und ihrer Lebensumstände und bekommen anhand vieler praktischer Beispiele eine detailgetreue Präsentation vieler Facetten der Lebensweise der jeweiligen Epoche.

Die Archäowerkstatt ist von 13.30 bis 16.30 für alle Besucher geöffnet.