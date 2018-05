Ein Unbekannter hat im Lauf des Dienstags in Moosburg eine Katze angeschossen. Wie die Halterin der Katze der Polizei mitteilte, muss die Tat zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr begangen worden sein. Denn am frühen Nachmittag bemerkte die Frau, dass das Tier Schmerzen hat. Sie entdeckte eine Verletzung an einem Vorderlauf. Der Tierarzt fand dort ein Geschoss, dass aus einer Gasdruckpistole oder einem Luftgewehr stammt.

Die Polizei Bad Schussenried (Telefon 07583/942020) ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.