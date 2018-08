Kappel: ein Dorf mit Geschichte

Über das ehemalige Dorf Kappel gibt es viel zu erzählen. Charlotte Mayenberger führte interessierte Familien beim Kinderferienprogramm lehrreich durch die Straßen Kappels und durch die Jahrhunderte.

Der Bad Buchauer Stadtteil Kappel war früher ein selbstständiges Dorf. Auf Kappels Höhe, vor der Friedhofsmauer, trafen sich die Teilnehmer der Führung. Eltern mit Kindern, die meisten natürlich aus Kappel, waren gespannt, was es wohl über das Dorf über dem Federsee zu erzählen gibt. So viel könne es ja wohl nicht geben was die Kappler nicht schon wüssten, meinten einige – und wurden dann von Charlotte Mayenberger überrascht. Sie hatte einiges interessante Material dabei, das die Kappler noch nicht kannten.

Kappel war einst ein wirklich kleines Dorf, aber auch für die Buchauer sehr wichtig. Schließlich gab es früher noch keine Schussenrieder Straße, von Süden grenzte nur der Federsee an Buchau. Der Landweg führte von Schussenried her über Reichenbach-Schöner Berg und oberhalb des Friedhofs über die Kirch- und Wuhrstraße in die Stadt. Sogar das Trinkwasser der Buchauer kam aus Kappel aus der Brunnenstube.

Zudem war Kappel einer der ältesten Orte im württembergischen Oberland und hatte schon früher fast mehr Gewerbebetriebe als Buchau selbst. Neben dem Maierhof und weiteren großen Bauernhöfen gab es die Zehntscheuer des Buchauer Stifts, eine Gerberei, Käserei und eine Mühle, eine Ziegelei, Brauereien und sogar eine Fischzucht.

In der Kirche St. Peter und Paul zeigte Mayenberger Fotos des damaligen Erdbebenschadens und kommt auf die Taufkapelle mit den uralten Wandfresken zu sprechen, bevor der Weg weiter in dass ehemalige jüdische Viertel hinter dem „Mohrens“ geht. Dort standen einst eine Synagoge und ein Schulhaus.

Mayenberger band die vielen Kinder in die Stadtführung mit ein und die Kinder zeigten Interesse. Manche Themen waren dann aber vor allem für die älteren Teilnehmer verständlich und spannend. Dass viele Straßennamen in Kappel einen historischen Hintergrund haben, war für viele etwas Neues. Ob Schattenbachstraße, Lehenstraße, Galgental- und Hochgerichtsstraße – alle zeugen von früheren Gegebenheiten in Kappel.

Gut eineinhalb Stunden nahm sich Mayenberger Zeit, um den Teilnehmern allerhand Wissenswerte und Neues über das kleine Dorf Kappel näherzubringen – was ihr auch gelang, wie die Kappler hinterher zugeben. Die Führung endet dann in der Wuhrkapelle, die zwar zu Buchau gehört, aber doch zumindest optisch in Kappel steht; dort, wo auch die Statue des Heiligen Nepomuk einmal gestanden haben könnte.