Kanzacher räumen ihre Keller

Zurzeit räumen die Kanzacher ihre Keller und Dachböden aus, damit beim siebten Garagenflohmarkt am Samstag, 30. Juni, auch jeder etwas findet. Bereits 40 Teilnehmer haben ihre Teilnahme zugesagt, und wollen von 7 bis 16 Uhr ihre Stände vor oder in der Garage aufbauen. Die Kanzacher haben dieses Mal auch Freunde von außerhalb eingeladen, auf ihren Grundstücken Ware anzubieten. An manchen Ständen wird Essen und Trinken angeboten. In der Halle am Bahnhof stehen den Besuchern öffentliche Toiletten zur Verfügung. Einige Anbieter haben aus Haushaltsauflösungen sicher interessante Ware dabei. Im Dorf liegen Karten mit den Ständen aus, um den Besuchern die Orientierung zu erleichtern. Foto: Klaus Weiss (Archiv)